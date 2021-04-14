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Tesla：在中國採集的數據 基本會在當地保存

經濟脈搏 15:18 2021/04/14

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內地早全面禁止特斯拉（Tesla）汽車進入軍事設施，包括軍營、宿舍等，原因是特斯拉普遍配備全方位攝像頭、超聲波傳感器等裝置。特斯拉全球副總裁陶琳周二（13日）表示，其公司在中國收集的數據，將保存於中國。

路透社報道，陶琳周二接受採訪時表示，特斯拉作為1家在中國開展業務的公司，將遵守當地法律規定。她強調，該公司所收集到的數據都有得到充分保護，將與中國當局分享其數據保護理念，並承諾該公司在中國收集到的數據，將保存於中國。

中美角力波及Tesla？馬斯克仍唱好：中國將成最大市場

彭博：中國禁止Tesla汽車進入軍用設施及宿舍

另外特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）上月20日透過視訊出席中國發展高層論壇時，亦曾擔保他的汽車公司絕對不會從事間諜行為，更稱特斯拉處境如「TikTok」，應避免不必要憂慮。

彭博社早前指出，特斯拉與通用汽車等其它許多車廠一樣，使用多個主要置於車外的小型攝像頭來協助泊車，以及實現自動巡航和自動駕駛等功能。多數特斯拉車型還在倒後鏡上方安裝一個車內攝像頭，可用於發現司機是否在看路、低頭、戴墨鏡，或全程看向別處。

特斯拉中國負責人則表示，在中國銷售的車型其內置攝像頭均未開啟，也未參與全自動駕駛beta測試。他強調，特斯拉的隱私政策符合中國法律。

特斯拉有意拓展其在華業務。馬斯克早前在受訪時曾稱，中國長遠將成生產電動車的Tesla最大市場，亦是其生產最多車輛、擁有最多客戶的地方；他今年初亦曾表示，特斯拉上海超級工廠的產能現已達25萬輛每年，計劃增加至45萬輛每年，市場對於Model 3和Model Y的需求十分強勁。Model Y已在2020年底投產，並且將逐步達到最大產能。

Tesla特斯拉開進無人墓地　感應器上竟全是人？（組圖，有片）

馬斯克大計不止移民火星！Tesla籌造中國特色電動車（組圖）

責任編輯：黃良潤

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