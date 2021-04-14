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【中美角力】力推國產化 中國成半導體製造設備最大市場

國情動向 15:33 2021/04/14

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國際半導體產業協會（SEMI）周三（14日）發表報告顯示，去年全球半導體製造設備市場按年增長19%，銷售總額增至712億美元，創歷史新高。其中，力推半導體國産化的中國大陸，首次成為半導體設備的最大市場。

根據報告，中國大陸的半導體設備市場，去年銷售額增長39%，達187.2億美元。日經報道，由於5G普及和新冠肺炎疫情導致的宅家需求，半導體代工企業等的投資旺盛。

第二位是台灣，去年銷售額171.5億美元，較2019年增長持平；南韓則大幅增長61%，至160.8億美元，排第三。日本和歐洲地區也持續復甦，北美則連續3年正增長後，去年銷售首度下滑20%。

全球缺芯 企業生産委託大陸

在中美科技戰下，盡管在美國去年制裁中芯國際等，但報道指出，中國大陸企業的發展勢頭並未減弱，中芯國際提出建設新工廠的計劃；其他代工廠商和記憶體企業，也計劃積極展開投資。

華為指全球芯片荒   是美國制裁令種下禍根

中芯與台積電技術相距多少？里昂分析師這樣計算

與此同時，全球半導體短缺，也成為中國大陸半導體生産的東風，在家電産品和汽車的半導體領域，不少企業將生産委託給中國大陸。

報道引述美國半導體産業協會（SIA）的統計顯示，去年中國大陸的半導體製造能力佔全球的15％。雖然在尖端領域技術方面落後，但正在穩步提升實力。而美國已有危機感，拜登政府要求檢視供應鏈，並力促增加在半導體製造和研究上的投資。

美跨黨撐「芯片美國造計劃」  拜登稱不能坐等中國主導（有片）

白宮芯片峰會排除中企  環時：這是同中國脫鉤陰謀

責任編輯：林佩怡

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