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李河君「漢能」物業遭法拍 首富變「首負」跌落神壇故事引議

社會熱點 18:09 2021/04/14

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浙江長興「漢能薄膜」的房地產、附屬設施等，本月27日將被司法拍賣。消息一出，其創始人、漢能移動能源控股集團董事局主席李河君，重回公眾視野。

綜合內媒報道，2015年3月曾以1600億（人民幣，下同）的身家，被「胡潤財富」評為中國首富的李河君，其名下「漢能薄膜」公司的物業將於月27日在「阿里司法拍賣」平台上被拍賣，起拍價為約2.2億元。

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據有關平台搜索結果顯示，有關拍賣物包括漢能公司位於長興縣太湖大道970號廠區內的房屋建築物、土地使用權、在建工程、辦公設備等整體資產。其平台上名稱前，標有一個「破」字，意為破產拍賣。

報道指，「漢能薄膜」2015年於香港上市；同年，李河君被「胡潤財富」評為中國首富。惟僅3個月後，有媒體質疑漢能系關聯交易，其股價波動背後亦有操縱嫌疑；加上同年5月，「漢能薄膜」遭遇沽空，及被香港證監會以涉嫌操作股價進行調查，股價暴跌，公司直接虧損1000億並緊急停牌。李河君因而被喻為「最快跌落的首富」。

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據報李河君於2016年曾成立漢能移動能源公司，嘗試自救，惟其新能源產品一直未被市場接受。2019年，更亦近200名員工在該公司總部集體討薪；漢能各地的產業園亦先後陷入停工或半停工狀態，並相繼破產清盤及遭法拍。2020年，在漢能移動能源公司亦告破產。集團員工預計超過15億的工資及賠償金，至今仍未補齊。

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農民子弟致富路 如坐過山車

據國際能源網報道，李河君於1967年出生於廣東河源一個普通農民家庭中，後考入北京交通大學機械工程系。研究生時期，李輟學經商，向大學老師借5萬元首次創業，失敗後又在中關村倒賣過電子元件、做礦泉水等，5年後得到人生價值8000萬元的第一桶金。及後進軍水電行業，成立華睿投資集團，斥巨資收購、建設水電站，獲利頗豐。

在投資水電致富後，李河君又相中技術不夠成熟、使用效率低、後期投入大，不太被市場接受的薄膜太陽能。他購進多家海外技術公司，並投資500億元，成立漢能系，在多地建設研究基地，促使漢能成為全球規模最大的相關企業；又採用自給自足的營銷模式，建設完整產業鏈，抬升漢能的股價。

惟報道指，李「用資本套資本」的做法，產生巨大風險，亦導致了其公司現今的困境。

責任編輯：黃良潤

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