【大灣區】數字人幣設跨境支付 吸引港人使用非易事？

深圳最近完成新一輪數字人民幣的測試工作，與過往以本地居民為對象不同，本次主要面對港人的跨境支付。跨境支付是數字人幣錢包現時較大的優勢，但主流的第三方支付平台，已一定程度支援跨境支付，尤其是廣東省內的消費，加上後者往往能提供更多的優惠，數字人幣能否吸引港人使用仍言之尚早。但數字人幣還在起步階段，勝在政策及銀行體系的支援，未來普及性如何，要看政府怎樣「出招」。

跨境支付的方便性，是吸引港人使用的主要賣點，支付寶港版AlipayHK、微信支付港版WeChat Pay，在內地的支援已相對完善，但受法律所限，無法與內地平台互相轉帳。數字人幣錢包可直跨境使用，省去找地方兌換、計算匯率等煩惱，大幅降低跨境交易成本；作為法定貨幣，也無指定商戶的限制。

同樣原理，未來深圳、廣州等地，甚至大灣區各城市的居民來港消費，使用數字人民幣錢包自動兌換成港幣並直付使用，理論上也完全可能。

如何打破支付寶、微信支付壟斷？

但數字人民幣當前面對的較大難題，是如何打破支付寶、微信支付的壟斷地位。內媒在數字人幣深圳首次測試後，曾在當地進行街訪，結果不少市民都對數字人幣持觀望態度，主要是習慣了使用第三方支付平台，加上這類平台與大量商家長期合作，不時提供各種優惠，方便程度遠非現階段的數字人幣可及。

各大互聯網企業也打算在這方面分一杯羹，字節跳動的抖音支付年初也投入服務，挾持龐大的用戶數量，活躍用戶據稱已達6億；華為近期收購訊聯智付100%股權，取得支付牌照。目前擁有第三方支付牌照的，還包括網易、蘇寧、京東、百度、新浪、美團等。可以預見，該領域將成為未來互聯網巨頭的搏奕場地。

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長期往返內地的港人，手機無安裝支付寶或微信支付的可謂越來越少，而AlipayHK在前年起已逐步支援大灣區跨境消費，在內地坐車、食飯，同樣能以港元結算。希望港人改用數字人幣錢包，而放棄這類已發展成熟的第三方平台，可能還需要給出更多的誘因。

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港人關心私隱

私隱也是港人較關心的議題，數字人幣強調監控非法洗錢等罪行，是否代表個人開支也被政府全盤掌握？離綫支付後重新連上網絡後，數據會否也上傳到官方的數據庫？政府宜就這些方面說明更多，打消公眾的疑慮。港人目前慣用的支付平台如八達通、AlipayHK等均無強制要求實名，對這方面的接受程度尚有待觀察。

不過，在政策工具及兩地銀行體系的支持下，數字人幣跨境支付在大灣區的應用仍值得期待，既促進大灣區居民流動和融合，也加速人民幣國際化的步伐。

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責任編輯：陳建錫

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