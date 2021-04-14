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北京屋苑人臉識別開大閘  不留容貌回不了家（有片）

社會熱點 16:38 2021/04/14

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北京屋苑人臉識別開大閘  不留容貌回不了家

中國科技應用不斷進步，北京部份屋苑或大廈開始採用人臉識別（又叫人臉辨識）系統開大閘進出，但此舉卻引來一些爭議。住在北京的李先生開不了屋苑大廈的大門了，因為門上掛著一個人臉識別設備，但他卻拒絕留下自己人臉信息。「人臉信息與身份證、住址相關聯，系統就會對你進行全面監控，萬一出現洩露，或者被人倒賣，後果很嚴重」，李先生擔憂的說。

新京報報道，北京2017年起推動智慧社區建設，令智能保安系統市場大熱，人臉識別門禁系統正在廣泛進入城市社區。

李先生是北京南湖中園二區的一名業主，從去年5月開始，小區部分大廈大門啟用了人臉識別門禁系統，業主必須接受人臉照片採集，並提供房產證、身份證、手機號等個人信息——這是業主們打開大廈門的唯一方式。

有住戶贊成　但也有人基於私隱反對

不僅是李先生所在的社區，全國已有多地社區因強制安裝人臉識別門禁系統，很多小區「默認」所有住戶同意人臉識別，無決策過程，一再引發業主們的爭議。

Max Mara內地店被揭暗裝人臉識別鏡頭　客人被「奪面」

蒙面照樣認出身份 中企「口罩人臉識別」比賽奪全球第一

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支持者稱，刷臉門禁更方便，不用擔心忘帶門禁卡，還改善了小區的治安現狀；反對者則認為人臉識別並無充分必要性，隨意採集個人信息程序違法，更加擔心數據信息洩露造成不良後果。

報道指出，人臉識別的爭議帶動了地下黑產業交易，「100元（人民幣）一套，包含身分證正反面照片、手持身分證照片和點頭、搖頭張嘴視頻」，一些畫質低劣的人臉視頻一套只要幾元。這些外流的個人信息在網上被明碼標價，賣家還聲稱這些驗證視頻可以通過大多數APP平台驗證流程。

清華大學法學院教授勞東燕表示，人臉識別技術不是單純地抓取個人的面部生物信息，它與既有數據庫中的相應數據相比對，能進一步追蹤個人的身分信息、行為方式、社會關係等，而且一旦洩露就是終身洩露。在法律規制不夠完善、保護措施缺乏的情況下，人臉識別進社區雖能帶來一定便捷，但也應該有所節制。

央視去年介紹人臉識別保安問題：

人臉識別有多危？花2元「買臉」能當千面大盜（組圖，有片）

【人臉識別】清華學者：人臉資訊洩漏 會帶來一輩子風險（組圖）

責任編輯：鄧國強

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