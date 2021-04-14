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拜登氣候特使克里訪華 環球時報：非中美關係破冰

國情動向 17:24 2021/04/14

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美國氣候問題特使克里（John Kerry）周三（14日）起訪華，就中美氣候變化合作等，與中國氣候變化事務特使解振華會談，是拜登政府上任後首位訪問中國的高級官員。

中國《環球時報》社評稱，中美氣候合作的環境太惡劣，認為克里訪華這顯然不是中美關係的「破冰」，指美方要把中美合作與兩國競爭對抗分開，想拉中國促進美國利益，中國不應對克里訪華過高期待，決不做有損中國利益的妥協。

據中國生態環境部，應中方邀請，克里於周三至周六（14至17日）訪華，期間解振華將同克里在上海舉行會談，就中美氣候變化合作、《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會等交換意見。克里行前接受《華爾街日報》訪問時稱，拜登政府在試圖通過談判達成應對氣候變化的協議時，不會在經濟問題或人權問題上對中國妥協。

《環球時報》社評指出，美方強調與中國該競爭時競爭、必須對抗時對抗，但能合作時合作，氣候問題是當前為數不多美國有很高意願與中國合作的領域，原因是如果沒有中國合作，拜登政府任何氣候雄心都無從談起。「所以克里現在主動來到了中國。」

批美制裁7間中國超級電腦機構 「很不地道」

但社評認為，這顯然非中美關係破冰，美方的態度是要把中美合作與兩國的競爭及對抗截然分開，對華合作不含有改善中美關係的指向，而是促進美國利益的「單獨項目」。具體到氣候問題，拜登一要自己的政績，二要通過推動這件事籠絡美國的歐洲盟友，而加強盟友體系的目的又是回過頭來對付中國。

克里稱「讓中國對氣候承諾負責」 　其實美國才是暖化元兇？

拜登幕僚首訪中國 美氣候特使行程曝光料晤韓正（第四版）

社評指出，克里來訪是好事，但又挺複雜、且不乏挑戰。中國應以平常心對待這種複雜性，歡迎克里來訪但不對它做過高期待，按照既定路線和對國際社會的已有承諾，來與拜登政府的氣候計劃磨合對接，但決不做有損中國利益的妥協。美方想壓中國做更多讓步，它多發揮「領導作用」，中國等多盡義務，對這樣的路線設計中國不應接受。美方既缺少道義基礎，也沒有實際力量就氣候問題對中國發號施令。

對於氣候領域合作，社評認為美方就應拿出誠意，提到氣候問題需要大量技術投入，但美方剛剛將7間中國超級電腦公司列入實體清單，與克里伸出的橄欖枝背道而馳，一方面要合作，一方面卡中國氣候領域技術的脖子，這很不地道。

中美對立失信任 推動合作成奢侈

社評強調，中美關係是有機的整體，衝它亂捅刀子，然後又畫出一兩個加強合作的「特區」；周圍風雨交加，小特區裡卻陽光雨露，這不太現實。中美現在對立成了大的氣氛背景，雙方失去彼此基本信任，都擔心對方設陷阱，放開手全力推動某個領域合作就成了某種奢侈。

文章舉例，中國會擔心拜登政府搞個氣候協議出來，幾年後美國政府一換，沒準就又沒了，華盛頓現在找中國來談協議，目的不只是為了氣候本身吧。華盛頓也會懷疑，中國跟他談著氣候，心裡想的或許是別的。兩國代表坐在一起四目相視時，感受和信心肯定與兩國關係好的時候不一樣。

最後，社評鼓勵中美雙方代表認真交流對話，中美關係多有一個合作點，總比多有一個衝突點好，畢竟中美關係不僅是戰略，還是各種實際交往的總和。

美制裁7家中國超級電腦機構 趙立堅：將採必要措施

北京大學氣候報告指 中國對全球變暖影響不足美國4成

責任編輯：林佩怡

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