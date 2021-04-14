【日本核廢水】麻生太郎稱核廢水可飲用 趙立堅：請他喝了再說

日本副相麻生太郎早前表示，將以海洋排放方式處置的福島核電站事故核廢水「喝了也沒事」。對此，中國外交部發言人趙立堅周三（14日）回應時，請有關官員「喝了再說」。

澎湃新聞報道，在外交部周三舉行的例行記者會上，被提問日本有官員表示，海洋排放方式處置的福島核電站事故核廢水「喝了也沒事」一事時，發言人趙立堅對此回應稱：

日本個別官員稱，這些水喝了也沒事，那請他喝了再說。

趙立堅又表示，日本媒體稱，日方排海工作預計2年後展開，並將持續30年，擬排放的核廢水超過100萬噸，其數量之大、持續時間之長、涉及地域之廣、風險等級之高，前所未有。

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他並向日方提出以下3個問題：

日本執政黨有議員指，核廢水應長期儲存，而非一排了之；日本漁業協會抗議稱，有關決定將給日本漁業帶來沉重打擊。日方真的聽到了國內外的質疑和擔憂嗎？ 有關決定將開創嚴重核事故處理後廢水向海洋排放的先例。日本是聯合國海洋法公約締約國，應知公約有關規定，各國應採取一切必要措施，確保在其轄區內所造成的汙染，不致擴大到主權區域之外。日方此舉真的符合國際法嗎？ 國際原子能機構專家組評估報告明確指出，福島核電站現有經處理的含氚廢水中，仍含有其他放射性核素。據東京電力公司統計，核廢水中共含有62種放射性核素。日方擬排放的核廢水真的符合國際標準嗎？

趙立堅指，海洋「不是日本的垃圾桶」，太平洋也不是「日本的下水道」。日方處理核廢水，不應讓全世界買單。

他敦促日方認清責任，秉持科學態度，履行國際義務，回應周邊國家及本國國民的嚴重關切，重新審視福島核電站核廢水處置問題，在同各方達成一致之前，不得擅自啟動排海。他強調，中方保留進一步作出反應的權利。

日本核廢水存放量將在明年達到上限，日本政府決定2年內開始將日本核廢水倒入大海。《日經中文網》報道，麻生太郎於日本政府決定將核廢水倒入大海後表示，當局按照科學依據早就應該這樣做。他於內閣會議後的記者會上稱，經處理核廢水的放射性物質「氚」（tri）濃度比中國和南韓核電站排入海洋中的濃度更低，又表示那些水喝了都不會有甚麼事。

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責任編輯：黃良潤

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