FBI前僱員說美國助疆獨武裝 趙立堅：這是以疆亂華證據（有片）

▲ FBI前僱員說美國助疆獨武裝 趙立堅：這是以疆亂華證據

一段美國聯邦調查局（FBI）前翻譯西貝爾·埃德蒙茲（Sibel Edmonds）接受訪問的影片，近日在互聯網瘋傳，片中她稱美國向新疆暴恐份子提供武器、揚言要把新疆變台灣。中國外交部發言人趙立堅周三在記者會展示這段影片，並回應稱，這是美國以疆亂華證據。

《中國日報》等內地媒體翻出，FBI前翻譯埃德蒙茲（Sibel Edmonds）2015年受訪的視頻。當時已離開FBI多年的她說，美國經土耳其策劃「短劍行動（Operation Gladio）」，以特工把部分新疆人帶出中國接受訓練、給予武器，再送回中國發動恐怖襲擊。

影片：美以短劍行動 支持新疆暴恐

她在視頻中又稱，「我們宣稱新疆少數民族沒有自己的土地，說中國在屠殺、折磨他們.......但我們從不在乎這些百姓，因爲人民不屬於我們的利益範疇，除非他們可以被利用，可以達到我們的目的」。

趙立堅在外交部記者會上，被問及對此片的回應。他說「我注意到了這段引發極大關注的視頻」，然後即場把這一片段重播一次。

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趙立堅以「美國人權五宗罪」駁新疆議題 排第一是這個

影片播放完畢後，趙立堅表示，此前，他的同事（華春瑩）也在記者會播放了美國前國務卿鮑威爾（Colin Powell）辦公室主任威爾克森（Lawrence Wilkerson）、2018年8月的談話影片，他毫不遮掩地表示「我們在阿富汗駐軍的第三個原因，就是中國新疆有2000萬維吾爾族人。中情局想破壞中國的穩定，最好的辦法就是制造中國的動盪。如果中情局能夠利用好這些人，與他們一起不斷地刺激北京，這樣就無需外力，直接從內部搞垮中國」。

趙立堅說，「我不知道這是美方一些人說漏了嘴，還是內心真實獨白，但這兩個視頻就是他們對新疆步步緊逼、招招下作的呈堂證供，就是美反華勢力借涉疆『世紀謊言』實施『禍亂新疆、以疆制華』陰謀的有力證據」。

趙又展示推文 指美NED資助疆獨

趙立堅又表示，「曾有記者問我們，有沒有美國搞『以疆制華』陰謀的證據？除了上述我提到的兩個視頻外，我再和大家分享幾個事實」：

美國國家民主基金會（NED），就是那個資助炮製涉疆謊言的機構，2020年12月10日通過官方推特自曝，他們從2004年開始就一直在爲新疆的分裂勢力提供大量資金支持。

趙立堅一邊說一邊向記者現場展示了涉及美國國家民主基金會的圖片。他表示，該基金會還通過網站披露，來自所謂「東突厥斯坦」的「世界維吾爾大會」是該基金會資助的對象。「至於NED，誰都知道它是美國政府的『白手套』，背後有美國政府、國會進行資金支持。它何止在新疆支持動亂？它在中國香港，在世界各地都在幹著見不得光的勾當」。

▲ 趙立堅一邊說一邊向記者現場展示了涉及美國國家民主基金會的圖片。

內地推La La Land式新疆歌舞片 柔性回應民族議題？（附央視fb全片連結）

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趙立堅說，也是去年，美國駐土耳其大使會見當地的「東突」組織頭目，「聯想到剛才播放的前FBI員工涉疆採訪視頻中提到的，一些『短劍行動』的特工將新疆人偷運出境，對他們進行訓練，分配武器，再把他們派回中國，我們不禁要問，美國駐土耳其大使同反華分子會見談了什麽？什麽是『短劍行動』？美國目的是不是禍亂新疆」？

趙立堅：美方系統性實施以疆制華

他並指，「剛才我提到的，不過是美方系統性實施『以疆制華』陰謀證據中的滄海一粟、冰山一角」，「美方對新疆污蔑抹黑，請你們拿出證據來！美方毫無底線地編造涉華謊言，請你們用事實說話」。

趙又說，「我們有理由相信，越來越多美國反華勢力『以疆制華』的證據會被更多『良心媒體』和有識之士披露出來。我們堅信所有涉疆謊言謠言都將被事實和真相戳穿。美方應停止對中國的無端指責和造謠污蔑，停止借涉疆問題干涉中國內政。任何妄圖破壞新疆和諧穩定、遏制中國發展的圖謀都不會得逞」。

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責任編輯：鄧國強

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