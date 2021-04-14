【台海局勢】美非官方代表團訪台 陸宣布明起這海域實彈演習

美國總統拜登派遣的非官方代表團，周三（14日）抵達台灣，明日將晤蔡英文總統。在北京，外交部發言人趙立堅表示，已向美方提出嚴正交涉，促美立即停止任何形式的美台官方往來。中國海事局網站發布航警，明日起一連六日，在南海、南澎列島附近海域進行實彈射擊演習。

正值美台紀念《台灣關係法》簽署42周年之際，由美國前參議員、被拜登稱為「最好的朋友」的多德（Chris Dodd），以及前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage）和斯坦伯格（James Steinberg）組成的非官方代表團，今日下午3時乘搭專機抵達松山機場，台灣的外交部長吳釗燮、美國在台協會（AIT）處長酈英傑等人前往接機。

非官方代表團將在台灣逗留三日，台灣的總統府表示，代表團到訪顯示台美關係堅如磐石。蔡英文明日上午10時會接見陶德所率領的訪問團，晚間於官邸設宴接待。期盼雙方能就深化台美各層級及各領域的合作議題上，深入交換意見，持續強化台美關係的穩健發展。另外，知情人士表示，多德等人也會與台灣國安、外交高層見面。

趙立堅表示，「蔡英文只是中國的一個地方領導人」，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。中方已就美政府派員赴台活動向美方提出嚴正交涉；敦促美方切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，立即停止任何形式的美台官方往來，慎重處理涉台問題，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，以免給中美關係和台海和平穩定造成進一步嚴重損害。

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責任編輯：林佩怡

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