人行論文警告人口衰減風險 建議全面放開生育

全國人口普查數據公布前，人民銀行周三發布工作論文稱，要認識到中國人口形勢已經逆轉，轉型後人口衰減的速度將超乎想象，教育和科技進步難以彌補人口的下降，建議應全面放開和鼓勵生育，切實解決婦女在懷孕、生產、入托、入學中的困難等。

指若遲疑 恐錯失寶貴窗口期

人行發表題為《關於我國人口轉型的認識和應對之策》的工作論文，罕見以近乎口語化的通俗表述指出，應抓住當前生育政策對部分居民還是硬約束的時機，全面放開生育，及時釋放其較高的生育意願；若稍有遲疑，將錯失以生育政策應對人口轉型的寶貴窗口期，重蹈發達國家的覆轍。

論文稱，要認識到中國人口形勢已經逆轉，灰犀牛愈來愈近；要認識到人口紅利當時是好東西，事後是需要償還的負債；要認識到人口慣性的巨大反作用力，轉型後人口衰減的速度將超乎想象；要認識到人口雖然是慢變量，但有加速發展、難以挽回的特點；要認識到教育和科技進步遠不足以彌補人口的下降。

論文指出，雖然人口與經濟的關係有點像物價，但不同的是，人口慣性是跨代際的力量，其力道比通脹和通貨緊縮要強得多、久得多。「如果把價格比作汽車，那人口就是油輪，剎也剎不住，動也動不了，用調控經濟的思路去應對人口轉型，多半事與願違。所以一定要有提前量，並且搞得多多的，這樣才不至於積重難返；一定要堅持，這樣才有成效」。

中國每十年展開一次人口普查，去年10月，國務院啟動第七次全國人口普查，結果將於今年4月公布。

【人口危機】內地專家：勞動人口減幅擴 漸進推延遲退休

內地五年內勞動年齡人口料減3500萬 人社部研究延遲退休

【人口危機】中國東北率先全面開放生育？衛健委：可探索

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道