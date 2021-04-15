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央視起底「雙面人」李亨利：他為反中亂港不遺餘力

國情動向 10:22 2021/04/15

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全民國家安全教育日（4月15日）之際，官媒央視昨晚播出的節目講述李亨利事件，指他是「雙面人」，一面「扮演」愛國商人，一面暗中勾結西方反華勢力，從事反中亂港活動。

李亨利原名李滬祥，1955年出生於上海，早年入伯利茲（Belize）籍。他去年被移送廣州市人民檢察院審查起訴，是首位涉「插手香港事務」被起訴的外籍人士。

央視：李亨利是反中亂港幕後金主

央視指，2019年6月，香港修例風波發生後，國家安全機關工作發現境內有大量資金通過非法途徑流向香港，用於支持反中亂港活動，幕後金主正是李亨利。

國安局幹警稱，李亨利在改革開放初期攫取第一桶金，然後逐步發展起來，公司目前到現在也具備了億級規模。上世紀80年代，李亨利因引誘婦女賣淫和詐騙兩次被公安機關處理，他對政府的怨恨和仇視開始滋長。後來他逐步受西方思想的影響，崇尚西方的生活方式，思想觀念完全西化。用他自己的話說，只要是對中國不利的事情，他都會不遺余力地支持。

報道指他是典型「雙面人」，與政府官員接觸時極力表現自己是愛國商人，但私底下毫不避諱自己的反華思想。

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幹警還指，李亨利頻繁到境外參加各種反華活動，並伺機搭識其中的反華頭面人物。2009年，李亨利在參加一場反華活動時遇到楊某某，更稱對方是「與自己靈魂完全契合的人」。李亨利還表示，楊某某的最終目的就是「推翻共產黨在中國的領導」。

李亨利被判有期徒刑11年

報道指，二人正式交往開始，至此以後長達十年左右時間，李亨利向楊某某捐助的各類資金達數十萬美元。此外，李亨利也會對某筆資金的使用方向提出自己的要求。

報道提到，李亨利對於任何可以搞亂中國的機會都不放過，他對香港的動向十分關心，早在2001年就去香港參加反中活動，並對這些活動進行捐贈，之後並與梁國雄、周永康會面。李亨利為支持反中亂港不遺余力、傾其所有，在李亨利的支持下，境外反華分子有了充裕的資金。

2019年11月，李亨利因資助危害國家安全的行為被逮捕，2021年4月因資助危害國家安全犯罪活動罪被判處有期徒刑11年。

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責任編輯：尹航

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