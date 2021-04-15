▲ 美國根本未知新冠病毒來源 美情報總監打臉特朗普

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）周三（14日）出席參議院情報委員會的聽證會時表示，美國情報部門目前不知道新冠病毒的起源。這一說法顯然與前總統特朗普相左，他自去年4月底以來，多次聲言病毒來自武漢實驗室或武漢，但至今未有展示相關理據。

中方一直駁斥新冠病毒來自內地實驗室洩漏的說法，並強調中國是首先發現和報告疫情的國家，並不意味病毒來自中國。

海恩斯周三在參議院聽證會表示，美國情報部門至今仍不清楚新冠病毒最初何地、和何時、和如何傳播；她提到，此前曾有兩種理論，一個認爲新冠病毒是從動物傳播到人類身上，另一個認爲是從實驗室意外流出。

美情報總監：病毒何時何地出現 尚未清楚

出席同場聽證會的中央情報局局長伯恩斯（William Burns）對海恩斯的這番證詞表達肯定。

美國有線新聞網絡（CNN）引述一位來自美國情報界的消息人士上月指，美國可能永遠都不會知道真相，因為甚至就連中方都未必知道真相；他也指，有愈來愈強烈的證據顯示濕貨市場不是疫情最初的源頭。

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世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞3月表示，赴中國實地考察的世衛組織新冠溯源專家組，在獲取原始數據方面遇到困難。

特朗普矛頭指中國 但從未展示證據

作為前任總統，特朗普多次將新冠病毒的來源指向中國。他去年稍早時在白宮答記者問，曾作這樣的表述。

記者：你（特朗普）目前有沒有看到任何東西，讓你高度相信武漢病毒研究所是這種病毒的源頭？ 特朗普：是的，我有。是的，我有。

特朗普事後被要求進一步澄清他的說法。他稱「我不能告訴你，我不被允許告訴你這一點」。

而當時，美國政府內部已有質疑特普「疫源論」的聲音，美國國家情報總監辦公室去年5月曾表示，仍在調查疫病的起源，已經確定新冠病毒「並非人造或基因改造而成」。

責任編輯：鄧國強

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