中國生物安全法實施 央視7幅漫畫解讀和你有何關係

4月15日是第6個全民國家安全教育日，《中華人民共和國生物安全法》也在這一天正式開始實施。官方指出，中國生物安全法明確了生物安全的重要地位和原則，規定生物安全是國家安全的重要組成部分。對於中國生物安全法，央視發佈了7幅漫畫，講解這部新法例與民眾日常生活有何關係。

央視7幅漫畫都涉及日常生活場景，包括機場海關、寵物咖啡店、醫院婦產科、水畔、超市生鮮區、郊區，以及原始森林，顯示中國生物安全法涉及檢疫、宣傳教育、生物科技、動物放生、戰爭遺留生物武器等多個議題。

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中國生物安全法規定包括，不得寄運和攜帶未經審批生物因子入境；加強動物防疫、防止動物源性傳染病傳播；從事生物醫學新技術臨床研究應通過審查；不得擅自引進或放生外來物種；調查全國境內戰爭遺留生物武器影響；境外組織或個人獲取中國生物資源前需獲批准等等。

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官方表示，中國生物安全法的制定，旨在維護國家安全，防範和應對生物安全風險，保障人民生命健康，保護生物資源和生態環境，促進生物技術健康發展，推動構建人類命運共同體，實現人與自然和諧共生。中國生物安全法明確了生物安全是關乎整個國家安全的組成部分，重要之處不言而喻。

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責任編輯：連兆鋒