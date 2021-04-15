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美斯送球衣致謝 南美足協獲贈5萬劑科興

國情動向 10:59 2021/04/15

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南美洲足球聯合會（，簡稱南美足協，CONMEBOL）周二宣布，中國科興公司將向其捐贈5萬劑新冠疫苗。該足協高層周三（14日）在推特（Twitter）表示，知名球星美斯（Lionel Messi）為表感謝，向科興高層贈予其簽名球衣。

綜合內媒報道，南美足協主席多明戈斯（Alejandro Dominguez）當地時間周二（13日）在一份聲明中確認，科興捐贈了5萬支新冠疫苗予該足協以支持其舉辦賽事；而科興亦已成為2021年「美洲杯」官方醫療健康合作夥伴。

彭博社為科興疫苗「平反」：別忘這有效率高過世衛數值（第二版）

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多明戈斯稱，有關疫苗將主要用於南美足協舉辦的男、女足比賽，為參賽球會的球員及教練、球證等接種，以保證今年6、7月美洲國家盃、南美自由盃、南美球會盃等賽事能順利舉辦。

多明戈斯又向科興致謝，並表示迄今為止，全球上其他協會均未為大型體育賽事參賽者大規模接種新冠疫苗。他又指，南美足協將與其成員協會協調，並及時公佈疫苗接種進程等事宜。

而南美足協官員Gonzalo Belloso隨後則在個人Twitter賬號上稱，在南美足協獲贈有關疫苗後，知名球星美斯向科興高層贈送了其3件簽名球衣，以示答謝。該官員稱，這些高層曾對美斯表達過敬佩。

內媒亦引述科興控股董事長尹衛東稱，科興希望透過足球，向全世界人民傳遞接種疫苗戰勝疫情的信心，期望人們能重啟所熱愛的活動。

2021年美洲杯將於6月13日至7月10日在阿根廷和哥倫比亞舉行。南美足協稱，受疫情影響，已推遲多輪2022年世界杯預選賽和南美杯賽的比賽。

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南美多國近期疫情嚴重，其中該洲大國巴西，更在日前創下單日超過4千人死亡的新高紀錄，確診人數亦不斷飆增。而另一南美國家智利，目前國內則主要接種科興疫苗，已有460萬人完成兩劑科興疫苗接種，720萬人接種首劑，為全球疫苗接種速度最快的國家之一。

據《華爾街日報》早前報道，各國政府都迫切想要獲得新冠疫苗，並視之為擺脫已重創經濟並造成數十萬人死亡的疫情之唯一出路。

責任編輯：黃良潤

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