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【人口危機】專家再提放開生育 指未來生四胎五胎或稱「英雄母親」

社會熱點 11:18 2021/04/15

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內地人口老齡化趨勢漸明顯。恆大集團首席經濟學家任澤平指，估計「十四五」時期（2021~2025年）會放開生育，到「十五五」可能會鼓勵生育，不僅放開三胎，四胎五胎可能會給獎勵，像俄羅斯一樣，授予英雄母親的稱號。

生育政策不調整 國家競爭力受損

任澤平在微博稱，中國老齡化在加速到來，大約到2030年左右，中國進入超級老齡化社會。如果政策不做調整，中國經濟潛在增長率將會下降，儲蓄率下降，社保負擔上升，政府負債上升，社會創新創業活力下降，國家競爭力下降。

他稱，生育政策在「十四五」時期可能會做調整。最好全面放開生育，實在不行先放開三胎，加快構建生育支持體系，比如女性就業的保障，加大托育服務，加大教育、醫療、社保的公共支出，建立老年友好城市社會。估計「十四五」會放開生育，按照老齡化的速度，到「十五五」可能會鼓勵生育了，到時候不僅三胎放開了，四胎五胎可能會給獎勵，像俄羅斯一樣，授予英雄母親的稱號。

人行論文警告人口衰減風險 建議全面放開生育

【人口危機】內地專家：勞動人口減幅擴 漸進推延遲退休

【人口危機】中央提生育政策包容性 料輔助生殖市場規模擴大

中國人口塌陷已到來？專家籲立即全面放開生育

早前任澤平亦就人口問題發聲。他發表的「中國生育報告」指，全面二孩政策不僅沒有出現生育高峰，反而出現生育斷崖。當前面臨的生育形勢是主力育齡婦女數量快速減少，生育率大幅下滑，生育意願明顯降低。

此外，人行周三發布工作論文稱，要認識到中國人口形勢已經逆轉，轉型後人口衰減的速度將超乎想像，教育和科技進步難以彌補人口的下降，建議應全面放開和鼓勵生育，切實解決婦女在懷孕、生產、入托、入學中的困難等。

責任編輯：尹航

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