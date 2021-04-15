▲ BCI悄悄移除 抵制新疆棉花聲明

中國環球電視網（CGTN）報道，「良好棉花發展協會」（Better Cotton Initiative，BCI）刪除了抵制中國新疆棉花的聲明。BCI此前宣佈停止在中國新疆維吾爾自治區的所有現場活動，但現在BCI網站已再無法查看這份抵制新疆棉花的聲明，BCI未有解釋原因。

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BCI去年8月宣佈對所有中國新疆棉企無限期取消擔保認證，讓新疆棉產品進入了國際貿易「黑名單」。BCI其後聲稱，新疆地區存在「強迫勞動」和其他「侵犯人權」現象，不符合組織的行為標準，因此停止在新疆的所有活動。

BCI行動隨住美國等西方國家近月就新疆議題制裁中國而發酵，BCI多間會員公司，H&M、Nike、Uniqlo、Zara等表示停止採購新疆棉花，引起中國民眾抵制。

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日本品牌無印良品周三（14日）則宣佈，會繼續使用新疆棉花。無印良品母公司委托第三方機構到新疆實地考察後，表明並無發現任何嚴重違規行為。

事實上，BCI上海代表處此前亦指出，BCI中國項目團隊嚴格遵照BCI的審核原則，從2012年開始對新疆項目點所執行的歷年第二方可信度審核和第三方驗證，從未發現強迫勞動。

BCI是總部位於瑞士的非盈利國際組織，成立於2009年，在中國、印度、巴基斯坦、倫敦設有辦事處，宗旨是「促進更好的棉花種植標準」。

中國官媒指出，BCI的金主是美國國際開發署（USAID），BCI取消了新疆棉花的認證，替美國在主要世界市場執行了美國制裁，切斷了新疆棉花用於生產出口外貿服裝的渠道。中方認為，美國捏造新疆「人權」議題，旨在嘗試在中國內部製造動盪，遏制中國發展。

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責任編輯：連兆鋒