「三星堆」被瘋狂搶註商標 麻辣火鍋也與文物有關？（組圖）

在日前四川廣漢「三星堆」遺址的考古新發現引來廣泛關注之際，內地卻同時出現了一股「三星堆」商標的搶註熱潮。報道指，目前遭搶註商標已超200件，範疇涵蓋餐飲、酒類等多個行業。

綜合內媒報道，「三星堆」遺址考古新發現，近日在內地掀起了一股「搶註」熱潮。經查詢，目前遭搶註的商標，僅「三星堆」已超過200件。除了「三星堆」，「三星堆火鍋」、「三星堆文明使者」亦遭搶註，當中涉及皮具、教育、娛樂及酒類等多個行業。據報有關註冊的狀態目前多為「申請中」。

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報道舉例，「三星堆」遺址中一件像火鍋般的出土器具在網上獲瘋傳，被網民戲稱為「四川人對火鍋歷史悠久的熱愛」後，不久後「三星堆火鍋」便赫然出現在商標搶註名單上。

除「火鍋」外，有關名單上亦出現了諸如「三星堆文明使者」一類趣怪商標，國際分類包含科學儀器、金屬材料、運輸工具、教育娛樂及酒類等，公司類別則包括餐飲、住宿、電線電纜等。部分申請者地址甚至顯示為越南某地。

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三星堆博物館一名高層向記者透露，成立晚於遺址發現時間的該博物館於1997年12月開館時，一些企業已先於博物館進行了部分商標的註冊。據查，目前已註冊「三星堆」相關商標的公司中，註冊日期最早的為廣漢市一間紡織公司；該公司於1992年已註冊該商標。

該高層稱，館方一直在進行相關註冊工作，惟具強烈三星堆文化符號的文物較多，利用「三星堆」文字的雷同、派生或三星堆文物圖形註冊「三星堆」系列商標，令人「防不勝防」。館方在省當局幫助下已開展申訴工作，目前國家知識產權局商標局已駁回了數十件與「三星堆」有關的商標註冊。

該高層又稱，部分申請成功的商標或令不了解「三星堆」的民眾以為，這些商標為三星堆博物館所註冊；「三星堆」商標被惡意「搶註」，或成為惡意消費三星堆品牌熱度的手段，勢必對館方聲譽及文化遺產形象造成損害。

有內媒評論指，部分搶註行為背後並非為實際使用，而是將其當成一門生意，將搶註來的商標囤積或販售。

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早前「火神山」、「雷神山」等抗疫熱詞，亦一度被搶註。中國人民大學法學院教授劉俊海向新華社稱，知名文化品牌商標屢被「搶註」，反映當前市場有相關投機取巧行為，相關部門應重視及警惕，並加強保護相關文化品牌商標權。

《光明日報》則認為，現行法律規定的框架下，在不以使用為目的、侵權、誤導公眾及產生不良影響4種情況下，有關商標註冊申請均可能被駁回，因此不必過於擔心。

三星堆遺址位於四川省德陽廣漢市，分佈面積約12平方公里，核心區域為三星堆古城，面積約3.6平方公里，是四川盆地目前發現的夏商時期規模最大、等級最高的中心性遺址。上月月20日，該遺址新發現6座「祭祀坑」的新聞發佈後，引發廣泛關注。目前有關考古發掘工作尚在進行中。

責任編輯：黃良潤

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