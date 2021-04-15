中美氣候特使會晤前夕 日本提組建「民主聯盟」促中國減排

美國氣候特使克里昨日（14日）展開訪華行程，將與中方代表討論合作應對氣候變化。日本環境大臣小泉進次郎同日批評，中國的空氣污染問題影響日本國民健康，他呼籲民主國家圍結一致，敦促中國兌現「2060年前實現碳中和」的減排承諾。彭博社指，這是中國提出有關承諾後，面對過最嚴厲的批評之一。

小泉在美國紐約出席一個新能源峰會時表示：「對於民主國家來說，重要的是團結起來敦促中國更積極主動採取環保行動 。中國的空氣污染控制措施，可能直接影響我們的社會和人民的健康。我們呼籲中國朝著2060年碳中和承諾努力 ，盡快落實碳達峰。」但小泉回避了日本核電發展、核廢水排放等爭議問題。

報道指，中國是當前最大的碳排放國，溫室氣體排放量幾乎佔全球的30％。但中國的碳中和目標時間表，比日本等主要經濟體仍遲了10年左右。時值克里訪華，小泉本次的講話，是中國國家主席習近平去年提出碳中和承諾後，外界對中國環保政策其中一次最嚴厲的批評。

日本近期在各項議題上的立場明顯向美國靠攏，BBC引述學者分析，日本認為拜登高度看重聯盟，有意通過加強與美國的關係制衡中國，對華立場因此轉趨強硬。但在北韓等地區問題上，日本仍需與中國合作，後者也是日本的最大貿易伙伴。菅義偉政府在外交政策上如何取得平衡，正面臨考驗。

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責任編輯：陳建錫

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