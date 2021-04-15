FBI每10小時開啟一宗中國調查 「中國是無與倫比優先」

中美關係低迷、兩國互信「赤字」惡化之際，聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗.雷向參議院情報委員會表示，他們目前平均每十小時就展開一宗和中國相關的案件調查。美國國家情報總監海恩斯也在這次聽證會上說，「中國是美國情報界無與倫比的優先事項（Unparalleled priority）」。

克里斯托弗.雷（Christopher Wary）周三（14日）在參議院情報委員會的聽證會上，就美國所面臨的全球威脅稱，「我們每十小時就開啓一起中國調查案件，而且我可以向您保證，那不是因爲我們的人上班沒事幹」。

FBI：現有逾2000多件調查 與中國政府有關

他繼續補充，「我們現在有超過2000多件與中國政府有關的調查，僅是在經濟間諜調查方面，過去幾年間就增加了大約1300%」。

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對於參議員們就知識產權、間諜活動等議題對中國的指稱，克里斯托弗·雷回應稱，「我認爲沒有哪個國家（比中國）對我們的創新、經濟安全和民主理念構成更嚴重的威脅。他們（中國）的工具箱中所使用的工具對我們的企業、我們的學術機構、我們各級政府單位的影響是很深遠、廣泛和持久的」。

他指稱，聯邦調查局在去年秋天，針對在美國境內從事非法執法行動的中國特工提出訴訟。去年10月底，聯邦調查局指控8名爲中方在美國進行「追緝反對派」行動的人，他們被控參與了中方旨在追捕海外逃犯的「獵狐行動」，在美國境內威脅特定美國居民。

海恩斯：中國已成為 與美國近乎匹敵的競爭者

出席這場聽證會的，也包括美國構架情報總監海恩斯（Avril Haines）、中央情報局長伯恩斯（William Burns）、美國網絡司令部司令兼國家安全局局長中曾根（Paul Nakasone）、以及國防情報局長貝利爾（Scott Berrier）等。

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其中，作為美國情報總監的海恩斯在回應議員題問時說，「中國正不斷成爲一個與美國近乎匹敵的競爭者，並形容「中國是美國情報界無與倫比的優先事項」。

她又說，中國擁有了可觀的網絡能力，中國亦正在利用一套全面性的方法，來展示其不斷增長的力量。

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責任編輯：鄧國強

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