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【國家安全教育日】央視曝內地漁民 意外「捕獲」這批竊密裝置 （組圖）

國情動向 14:48 2021/04/15

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全民國家安全教育日周四（15日）登場之際，內地官媒披露，江蘇、浙江、海南等地沿海漁民，近期撈獲多件境外間諜竊密裝置。報道認為，國家海洋安全正面臨威脅。

央視新聞周三（14日）播出近期在江蘇、浙江、海南等沿海城市對漁民進行的採訪視頻，採訪現場披露了多件由漁民意外打撈到的境外間諜竊密裝置。

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報道指，江蘇鹽城1名漁民近期捕魚時，打撈到1件「帶很先進的太陽能板，後邊帶螺旋槳，兩邊帶翅膀」的不明物體，隨後上交當局研究。

據報該物體為近年出現、一種被稱為「波浪滑翔機」的新型海洋無人潛航器。水聲工程專家唐建生指出，該裝置上面是看似小船的水面艇，下面包括6個翼和螺旋槳的「水下驅動單元」，水面艇和水下驅動單元以掛纜連接。從外形來判斷，是先進的波浪滑翔機。據磨損程度推測，其應在目標海域工作相當一段時間。

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國安部門稱，波浪滑翔機搭載多個感測器，能搜集目標海域的水溫、鹽度、密度、海流及水下聲場等與軍事活動相關的海洋信息；同時亦配備無線電通信裝置，可即時接受外部指令，到指定地點去進行監視、偵察等間諜工作。

國安部門又稱，有關潛航器非中國製造、使用，可確定為外國在中國海域秘密投放的竊密裝置，用於偵察和情報蒐集。而據台媒了解，有關漁民打撈到的，可能是美國Liquid Robotics公司生產的波能滑翔器（Wave Glider）。

漁民撈獲「聲納浮標」

另外，央視亦披露了漁民撈獲的「聲納浮標」。該種浮標由反潛直升機等投放，可用以搜索、識別、跟踪潛艇。

報道又指，除江蘇外，浙江、廣西、海南等多個沿海地區，都曾有漁民撈獲外國監測裝置，且型號各異、種類繁多、功能先進。

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報道引述內地國安部門官員稱，海洋被外國諜報機關闢為新戰場，以技術和人力在中國沿海蒐集情報；又引述解放軍退休少將羅援稱，這在國際法上是絕對不能允許的，所以現在為了國家的安全，中國必須要加強海洋安全屏障的建設。

4月15日為中國「國家安全教育日」，每逢此際，官方均會披露多宗間諜案。《環球時報》稱，今年披露的案例與以往有所不同，內容主要涉政治安全，相關涉案人員或勾結境外反華勢力，或借赴港讀書之機參與「反中亂港」活動。

責任編輯：黃良潤

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