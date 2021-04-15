學者：拜登同時派員訪問兩岸 背後有這樣的佈局思維

美國總統拜登派氣候特使克里訪問中國大陸之際，同時派出代表團前往台灣。內地學者分析，美方動態顯示拜登的東亞政策著重的「平衡感」，不忽視任何一方，與特朗普時代情緒化的外交政策不同。但拜登的對華政策仍未完全確定方向，相關動態只能算是戰略性佈局，未必針對解決哪些具體問題。

上海東亞研究所助理所長包承柯向《中央社》表示，近期美國的4項外交動態都值得注意，一是日本首相菅義偉將訪美，二是是美俄總統通話，三是克里訪華，四是美國非官方代表團訪台。他認為上述動態具「連動關係」，中日是東亞最重要的國家，在日相訪美前，美國也派出克里訪中，對北京釋出合作訊號。至於非官方代表團訪台，則是華府藉此強調美國在台海議題中所扮演的角色。這些舉動表示，拜登試圖在東亞政策上取得平衡。

針對本次訪台的非官方代表團組成，包承柯指出，相關成員都曾有官方背景，美國「非官方」的說法只是打「擦邊球」。代表團成員包括兩名前副國務卿，相較以往美國訪台的卸任官員，層級更有所提高。不過，美國國務院近日雖公布最新的對台交往準則，有關訪台現任官員層級、台灣的正副總統等6名高階官員不能訪問華府，和美官員不參加台灣當局的「雙十」慶典等核心內容，仍未改變。美國也未正式任命國務院亞太助卿，表明中國政策尚未確定。

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責任編輯：陳建錫

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