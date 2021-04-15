【大灣區】醫藥健康試驗區在廣州揭牌 將引入港資攻養老

大灣區醫藥健康綜合試驗區昨日（13日）在廣州荔灣區揭牌，試驗區將圍繞「四大戰略定位」進行建設，並深化與港澳的養老產業合作，計劃引入兩地資金，共同設立養老產業合作基金。同時支持香港企業在荔灣區按規定以獨資、合資或合作等方式，興辦養老等社會服務機構。

試驗區由「一島一港一帶多組團」的空間格局構成，包括大坦沙國際健康島、廣州國際醫藥港、珠江南岸沿江產業帶，以及廣藥集團、清平中藥材市場等傳統醫藥企業為中心的現代中醫藥組團。據官方此前印發的《粵港澳大灣區醫藥健康綜合試驗區建設總體方案》，試驗區的戰略定位分別是，打造成粵港澳醫藥健康產業創新合作示範區、國家中醫藥復興戰略重要承載區、大灣區醫藥健康產業發展新高地和全球醫藥商貿服務中心，引領全區乃至全國的產業發展。

具體方向包括打造全球中醫藥創新中心、尖端醫學技術研發和轉化平台、國際醫藥供應鏈服務中心，同時加快推動國家呼吸醫學中心（廣東）投入運營、省醫心血管醫學中心規劃落地。在粵港澳合作方面，支持港澳企業在荔灣興辦養老等社會服務機構，引入港澳資金設立養老產業合作基金，將荔灣的醫藥企業優勢與港澳的科研實力有序對接，構建「中醫藥+高端醫療+養老護理+健康教育+健康管理」的產業鏈，形成功能互補、共贏發展的良好局面。

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責任編輯：陳建錫

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