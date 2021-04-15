台南「烏龍停電」加劇芯片荒？台積電或損2.7億元

台灣南部科學園區台南園區14日因有施工廠商不慎挖斷地下電纜，導致晶圓代工廠台積電在內的10家業者停電。業界預估，約1時停單，單單台積電損失金額在10億新台幣、折算2.7億港元以內，並恐影響全球車用芯片（又稱晶片）供貨。

台灣電力公司說明，南部科學園區變電所旁當天有工程正在施工，工人作業時不慎挖斷地下電纜，造成台南園區部分區域降壓，10家業者受影響。事後，台電已與用戶協調暫時由另一系統轉供電力，目前已全面復電，受損電纜預計15日下午完成搶修。

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台積電表示，廠內員工無安全疑慮，也無人員疏散。

台積電：廠內無安全疑慮

台媒報道，業界預估台積電有3萬片晶圓生產將受到影響，損失金額在10億元以內。該工廠主要負責生產車用電子芯片，這類芯片供應緊張已有一段時間，此次停電事件對全球客戶來說恐會讓新車交貨時程延後。

這次停電源自工程「擺烏龍」。台灣《經濟日報》報道，起因是緯創集團旗下網通廠啟碁周三（14）日進行南科廠建廠工程時，承包商不慎挖斷台電161KV地下電纜，導致南科—三福線線路中斷，造成台積電14B廠P7停電之餘，也使得南科C區包括群創、彩晶、康寧、聯電、南茂等，涵蓋面板、半導體領域大廠瞬間電力壓降約50%。

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業界人士指出，生產線電力與電壓必須維持穩定，若瞬間電壓下降，恐導致機台受損、影響生產，但影響較突然停／斷電輕微許多，也較無龐大善後工程。

群創、康寧都是面板重要相關業者，聯電、南茂是晶圓代工與封測廠，時值面板與半導體大缺貨之際，這些廠商傳出受到波及後，市場高度關注，擔心使供給更吃緊。

聯電則說，相關事件並未造成影響。南茂坦言，南科廠區當時有出現輕微壓降，但沒有影響生產。

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責任編輯：鄧國強

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