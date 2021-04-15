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博鰲亞洲論壇周日開幕 美女帥哥帶貨網紅名列嘉賓（組圖）

國情動向 14:59 2021/04/15

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博鰲亞洲論壇2021年年會將於本月18至21日於海南博鰲舉行。近日，「博鰲亞洲論壇」微信公眾號公布了與會嘉賓名單，當中以視頻直播推銷商品知名的網紅薇婭、李佳琦均列於嘉賓名單上，歸入「媒體界」界別。

《澎湃新聞》報道，「博鰲亞洲論壇」官方微信公眾號日前公布了《博鰲亞洲論壇2021年年會部分確認嘉賓名單》，並將不斷更新。據了解，內地網紅、知名電商主播薇婭、李佳琦均名列嘉賓名單，並被歸入媒體界。其中，薇婭的身份標註為「謙尋電商主播」，而李佳琦的身份則是「美腕合夥人」。

疫下雙循環格局 海南自貿港專注購物、就醫和留學

內地興起這種直播模式 專家：比「吃播」危害更大（第二版）（組圖）

當中，薇婭的身份標註為「謙尋電商主播」，李佳琦的身份則是「美腕合夥人」。據內地徵信網站「天眼查」顯示，薇婭代表的「謙尋控股」成立於2019年10月，由其夫董海峰擔任公司董事長兼總經理；其弟黃韜擔任公司董事。

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而美腕（上海）網絡科技有限公司則是李佳琦所屬的公司。報道指，美腕高層去年6月接受澎湃新聞採訪時稱，公司李佳琦的定位是「導購」（銷售員）。

報道又指，上述2人作為內地電商界的頭部主播，今年3月均曾於微博賬號上發文力挺新疆棉。

薇婭本名黃薇，生於安徽廬江，為內地女歌手、購物主播及THP組合前成員，被網民稱呼為「直播一姐」，去年9月因在疫情期間積極捐款，被評為「三八紅旗手」。李佳琦則生於湖南岳陽，為內地知名視頻主播，外號「口紅一哥」。2人均以視頻直播推銷商品知名。

博鰲亞洲論壇（Boao Forum for Asia）成立於2001年，為非官方、非營利性、定期、定址的國際組織，旨在為政商界及專家學者等提供共同探討經濟、社會、環境及其他相關問題的高層對話平台。自2004年，論壇年會均在每年4月第3個周末舉行。惟去年因內地疫情嚴重，停辦1屆。

責任編輯：黃良潤

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