鐵達尼倖存華人紀錄片將上映 揭美國排華、「賣豬仔」血淚史

早年愛情電影《鐵達尼號》（Titanic）曾轟動一時。而今紀錄片《六人》（The Six）亦將於周五（16日）在內地上映，向觀眾講述一段鮮為人知、關於鐵達尼號6名倖存華人，在當時充斥歧視、流言蜚語的美國，渡過劫後餘生的故事。

英國廣播公司（BBC）報道，《六人》將於周五（16日）在內地上映。該片由英國導演瓊斯（Arthur Jones）、美國作家施萬克（Steven Schwankert）及《鐵達尼號》導演金馬倫（James Cameron）等製作，透過追溯「鐵達尼」號6名倖存華人的劫後餘生，首揭他們在種族歧視下的流離人生，及如何從相關歷史記錄中「消失」。

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導演瓊斯指，「鐵達尼」號海難中約有700名倖存者，從網絡或書本中均可找到倖存者的生活故事。惟關於從乘客名單上發現的倖存華人，其故事卻鮮為人知；在好奇心驅使下，便籌備有關紀錄片的製作，並召集20多名歷史和社會學者尋找有關倖存者的下落。

劫後赴美 卻遭《排華法案》驅逐出境

報道指，據登船記錄，當時船上共8名華人，均是三等艙的乘客，分別為方榮山（Fang Lang）、李炳（Lee Bing）、鐘捷（Chang Chip）、亞林（Ah Lam）、嚴喜（Ling Hee）、胡中（Choong Foo，音譯）、林倫（Len Lam，音譯），李林（Lee Ling，音譯）。

紀錄片的製作者們經多年研究調查，確認這批華人為職業水手，曾在歐洲的船上工作。1912年，他們被分配隨船赴美洲的任務。海難發生後，林倫和李林溺水而死；其餘6人中，有5人登上救生艇逃生。

而方榮山則抱著門板漂在海中，直到被一艘尋找倖存者的救生艇發現。據金馬倫披露，正是方的這段經歷，啟發了《鐵達尼號》中女主角獲救的場景創作。

報道指，6名倖存華抵達紐約時，迎面而來的並非夾道歡迎的人群，而是移民官的審訊。6名華人隨後均被當局據《排華法案》（Chinese Exclusion Act）驅逐出境，從此消失在歷史記載中。

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這些華人同時背負了因種族歧視而成的流言及不實報道。據當時流行的說法稱，倖存華人為登上救生艇喬裝成婦女，因船難時婦女及兒童能優登艇。部分人質疑，三等艙男乘客平均存活率僅六分之一，何以8名華人乘客中有6人倖存。

百年屈辱 皆因歧視性流言、報道

導演瓊斯直言，人們認為「那些人非常不光彩」。他舉例，美國《布魯克林鷹報》（The Brooklyn Daily Eagle）於1912年4月報道，指倖存華人「偷偷躲在救生艇座椅下」的說法。他質疑若他們真藏起來了，艇上約一半人均能看見；而製作團隊復原了的同款折疊救生艇，發現根本難以躲藏。

研究鐵達尼號的歷史學者蒂馬丁（Tim Maltin）受訪時則指，有關流言均為媒體和公眾「在事後編造的故事」。他提到，漂在木板上倖存的方榮山在獲救後，仍奮力幫助救生艇救出所有倖存者，反映了倖存華人的英勇。

團隊還發現，6人在船難後的最初幾年仍一起工作，一戰後加入英國海軍當水手。戰後英國面臨經濟危機，工運人士要求驅逐移民，令6人中的多人被強制遣返回亞洲；如亞林在1920年遣返香港；嚴喜同年亦被送上前往印度加爾各答的輪船。

而方榮山則輾轉英國和香港，於1955年加入美籍。報道指，倖存華人多未向在中國以外的親戚，包括親生兒女，講述自己的故事。

報道指，當年媒體對有關倖存者作污名化處理，影響至今。紀錄片團隊則期望為倖存華人平反。亦有倖存華人後代稱，近來針對美國亞裔的襲擊數急增，希望有關紀錄片能呈現歷史，令當代人反思。

「豬仔」為廣東人對晚清海外華工的稱呼，有關華工多與海外公司簽約，到如東南亞、美國、加拿大、澳洲，甚至是秘魯等國，作勞工乃至苦力（即被「賣豬仔」）。當中不少華工因無法返華，又得不到僑居地的公民權及移民資格而客死異鄉。他們通常是來自窮鄉僻壤的農民或漁民。

《六人》（The Six）宣傳短片

責任編輯：黃良潤

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