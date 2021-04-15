▲ 【國家安全教育日】環時稱境外勢力「策反」港漂 圖顛覆中國政權

全民國家安全教育日周四（14日）舉行之際，《環球時報》報道，香港2019年發生的持續數月的「反中亂港暴力事件」裏，一些內地學生也被捲入其中。事後，也就是去年6月，國家安全機關偵破一宗內地赴港學生「楊某某」與境外敵對組織及反中亂港勢力相勾連，從事顛覆國家政權及反中亂港活動案。

港漂泛指從內地到香港留學或工作、但未獲得香港永久居留權的群體，通常是修讀香港大專院校的留學生或專才。

人民日報社旗下《環球時報》報道，1995年出生的楊某某畢業於江蘇某大學新聞與傳播學院，2017年赴香港某大學就讀電影專業碩士研究生。赴港學習期間，楊某某受境外反華勢力言論影響，對中國內地産生敵對情緒。

環時指有港漂被煽惑 參與了2019年事件

至2018年10月，楊某某參與某境外敵對組織組黨結社活動，幫助開展反華宣傳，並參與非法遊行。

隨後，其得到某敵對組織的任命，從事在互聯網上引導話題討論、轉發視頻圖片等工作。同時，楊某某作爲群組管理員，加入了該敵對組織核心群組「小沙龍」，他在群內頻繁發布「封殺中企」的聯署信，討論國家領土問題，並提出利用WiFi熱點和AirDrop傳播反華宣傳品等「擴大組織影響力」的方案。

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《環球時報》又報道，「2019年6月香港『修例風波』期間，楊某某大肆轉發聲援暴徒的推文，引導群內成員關注、討論，甚至向境內『倒灌』香港『鬥爭經驗』」。

報道指，2020年6月，國家安全機關依法將楊某某抓獲歸案。通過教育感化，楊某某對違法犯罪行爲供認不諱，主動交代揭發境外敵對勢力的行徑，承諾不再從事危害國家安全的活動。

報道指，楊某某的違法犯罪行爲在香港「修例風波」中並非個案。2020年5月，國家安全機關偵破一起境外反華敵對勢力、滲透拉攏內地赴港學生陳某某從事反中亂港活動案。

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《環球時報》說，1996年出生的陳某某自2014年起先後在香港大學、香港中文大學攻讀學士、碩士學位。赴港讀書後，其受香港社會政治環境影響，逐步形成反華政治立場和政治投機心態，在思想和言行上極力否定黨的領導和社會主義制度。

有港漂事後經教育 寫10萬字悔過材料

香港「修例風波」期間，陳某某在社交媒體上發表大量支持暴力行徑、攻擊中央政府對港管治的言論，甚至公開聲稱要「光復香港」。報道說：

2020年5月，國家安全機關依法對陳某某進行審查。陳某某如實交代了加入反華組織的經歷，對公開聲援「港獨」等違法活動供認不諱。在國家安全機關辦案幹警耐心教育引導下，陳某某思想觀念得到徹底扭轉，主動寫下10萬餘字的悔過材料，表示要痛改前非，不再參與任何違法活動。

報道說，境外反華敵對勢力近年大肆對境內人員開展意識形態「攻心戰」，少數赴境外就讀的留學生，由於年輕涉世未深易受煽動蠱惑，參與了敵對活動。

一名法律學者對《環球時報》表示，內地的《刑法》、《國家安全法》以及香港剛剛施行的香港國安法，均有關於勾結外部勢力以及煽動顛覆國家政權行爲的相關法律條文。「值得注意的是，以上兩個案例反映出一個現象：大衆國家安全意識亟須轉變，國家安全的形態正變得多元化，遠遠超出傳統認知中的『抓間諜』。這也是爲什麽現在要建立綜合、立體的總體國家安全觀」。

責任編輯：鄧國強

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