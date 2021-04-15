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【日本核廢水】北京宣布評估日本食品安全 「別以為有美國就吃了定心丸」

國情動向 16:52 2021/04/15

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日本打算將福島核電站的廢水排入大海，引起中國、南韓等周邊國家強烈反對。商務部今日（15日）宣布，中方將密切跟蹤事態，評估可能會對日本相關食品安全和貿易造成的嚴重威脅。外交部則提醒日本，別以為得到美國的感謝，就吃了定心丸，前者一邊支持排放核廢水，一邊限制日本食品進口。

商務部發言人高峰表示，日本政府不顧國內外質疑和反對，在未窮盡安全處置手段的情況下，未與周邊國家和國際社會充分協商，單方面作出以排海方式處置福島核電站核廢水的決定，已經引起國際社會、特別是周邊國家和民眾的高度關注。中方將採取上述措施，以保障中國消費者安全。

外交部發言人趙立堅則表示，日本聲稱的核廢水安全，憑藉的僅是單方面掌握的數據，完全無說服力，「揭露負責運營福島第一核電站的東京電力公司篡改數據，隱瞞不報的爆料，這樣的報道難道還少嗎？種種劣跡在前，這些缺乏國際機構等第三方實質參與評估和監管的數據，靠得住嗎？」

美國撐日本？外交部：他們「身體很誠實」

德國海洋科學研究機構早已明確指出，福島沿岸擁有世界上最強的洋流，從排放之日起的57天內，放射性物質將擴散到太平洋大半區域，10年後蔓延至全球海域，日方沒有資格指摘其他國家。他指，日本一些政客想證明核廢水清白，那就請他們把核廢水用來飲用、做飯、洗衣服或者灌溉。

「日本別以為得到美國的感謝，就吃了定心丸。」趙指，美國「身體很誠實」，一邊點讚，一邊禁止日本大米、魚類等產品進口。美國食品藥品管理局強調，由於輻射和核污染相關的公共衛生問題，已經加強對日本接受管制產品的監管。他反問：「對美國這種政策，不知日本方面作何解釋？」

【日本核廢水】麻生太郎稱核廢水可飲用 趙立堅：請他喝了再說

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責任編輯：陳建錫

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