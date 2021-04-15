趙立堅暗批拜登「心理陰暗」 回應美把阿富汗撤軍掛鉤中國（有片）（第二版）

▲ 趙立堅暗批拜登「心理陰暗」 回應美把阿富汗撤軍掛鉤中國

美國總統拜登宣佈將自阿富汗撤軍，美軍撤出也有集中精力、資源應對包中國競爭等挑戰的考慮。中國外交部發言人趙立堅回應說，把美方撤軍與應對中國挑戰掛鉤，這種言論反映出一些人的陰暗心理、以及根深蒂固的冷戰零和思維，有損中美互信。

（新增影片）

趙立堅在例行記者上答問表示，當前阿富汗安全形勢依然複雜嚴峻，恐怖主義問題遠未得到解決，中方立場一貫而明確，外國駐阿富汗軍隊應以負責任有序方式撤離，確保阿富汗局勢平穩過渡，避免恐怖勢力趁亂做大。

FBI前僱員說美國助疆獨武裝 趙立堅：這是以疆亂華證據（有片）

【日本核廢水】麻生太郎稱核廢水可飲用 趙立堅：請他喝了再說

他指出，美國是影響阿富汗問題的最大外部因素，美方有關決定和行動應充分考慮尊重阿富汗主權獨立和領土完整，切實負起責任，維護阿富汗和平重建成果，並充分兼顧地區國家合理的關切。

拜登稱 撤軍能集中力量應中國挑戰

趙立堅強調，美方從阿富汗撤軍、同所謂應對中國挑戰掛鈎的言論，反映出一些人的陰暗心理和根深蒂固的冷戰零和思維，有損中美互信，不利於兩國在國際地區問題上的協調合作。

他指出，通過政治方式解決阿富汗問題，早日實現阿富汗和平穩定，打擊恐怖主義，符合包括中美在內的有關各方共同利益，也是國際社會的普遍期待。中方願繼續就此同有關各方保持溝通合作，為阿富汗盡早實現長治久安發揮建設性作用。

拜登派「老友」訪台觸大陸底線 趙立堅：已向美方嚴正交涉

趙立堅駁「台海恐嚇論」：中國軍艦是去墨西哥灣耀武揚威嗎？

拜登（Joe Biden）宣佈美國已完成阿富汗戰略目標，將於5月1日起撤出2500名駐當地美軍，9月11日前全部撤離。

拜登在白宮發表演說時承認，過去十年來，美國在阿富汗的目標變得「越來越模糊」，但又宣稱，美國必須把焦點放在其他地區出現的恐怖威脅，同時也要因應「獨斷的中國」（ASSERTIVE CHINA)。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

新疆機械採棉壯觀畫面曝光 趙立堅： 難道強迫機器勞動？（有片，組圖）

趙立堅：BNO把大批港人變英國二等「公民」

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

