  • 22°C
香港時間 : 2021415日 (四) 21:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

趙立堅暗批拜登「心理陰暗」 回應美把阿富汗撤軍掛鉤中國（有片）（第二版）

國情動向 20:41 2021/04/15

分享：

趙立堅暗批拜登「心理陰暗」 回應美把阿富汗撤軍掛鉤中國

美國總統拜登宣佈將自阿富汗撤軍，美軍撤出也有集中精力、資源應對包中國競爭等挑戰的考慮。中國外交部發言人趙立堅回應說，把美方撤軍與應對中國挑戰掛鉤，這種言論反映出一些人的陰暗心理、以及根深蒂固的冷戰零和思維，有損中美互信。

（新增影片）

趙立堅在例行記者上答問表示，當前阿富汗安全形勢依然複雜嚴峻，恐怖主義問題遠未得到解決，中方立場一貫而明確，外國駐阿富汗軍隊應以負責任有序方式撤離，確保阿富汗局勢平穩過渡，避免恐怖勢力趁亂做大。

FBI前僱員說美國助疆獨武裝 趙立堅：這是以疆亂華證據（有片）

【日本核廢水】麻生太郎稱核廢水可飲用 趙立堅：請他喝了再說

他指出，美國是影響阿富汗問題的最大外部因素，美方有關決定和行動應充分考慮尊重阿富汗主權獨立和領土完整，切實負起責任，維護阿富汗和平重建成果，並充分兼顧地區國家合理的關切。

拜登稱 撤軍能集中力量應中國挑戰

趙立堅強調，美方從阿富汗撤軍、同所謂應對中國挑戰掛鈎的言論，反映出一些人的陰暗心理和根深蒂固的冷戰零和思維，有損中美互信，不利於兩國在國際地區問題上的協調合作。

他指出，通過政治方式解決阿富汗問題，早日實現阿富汗和平穩定，打擊恐怖主義，符合包括中美在內的有關各方共同利益，也是國際社會的普遍期待。中方願繼續就此同有關各方保持溝通合作，為阿富汗盡早實現長治久安發揮建設性作用。

拜登派「老友」訪台觸大陸底線  趙立堅：已向美方嚴正交涉

趙立堅駁「台海恐嚇論」：中國軍艦是去墨西哥灣耀武揚威嗎？

拜登（Joe Biden）宣佈美國已完成阿富汗戰略目標，將於5月1日起撤出2500名駐當地美軍，9月11日前全部撤離。

拜登在白宮發表演說時承認，過去十年來，美國在阿富汗的目標變得「越來越模糊」，但又宣稱，美國必須把焦點放在其他地區出現的恐怖威脅，同時也要因應「獨斷的中國」（ASSERTIVE CHINA)。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

新疆機械採棉壯觀畫面曝光　趙立堅： 難道強迫機器勞動？（有片，組圖）

趙立堅：BNO把大批港人變英國二等「公民」

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解
 

相關文章

FBI前僱員說美國助疆獨武裝 趙立堅：這是以疆亂華證據（有片）
今日
FBI前僱員說美國助疆獨武裝 趙立堅：這是以疆亂華證據（有片）
【日本核廢水】麻生太郎稱核廢水可飲用 趙立堅：請他喝了再說
今日
【日本核廢水】麻生太郎稱核廢水可飲用 趙立堅：請他喝了再說
拜登派「老友」訪台觸大陸底線 趙立堅：已向美方嚴正交涉（第三版）
2021/04/14
拜登派「老友」訪台觸大陸底線 趙立堅：已向美方嚴正交涉（第三版）
趙立堅4個詞概括中美抗疫差異 並問美國這5條問題
2021/04/13
趙立堅4個詞概括中美抗疫差異 並問美國這5條問題
日本擬將福島核廢水排入大海 趙立堅這樣狠批（第二版）
2021/04/13
日本擬將福島核廢水排入大海 趙立堅這樣狠批（第二版）
國防 軍事衝突 軍事 地緣政治 外交 政治 恐怖主義 拜登 趙立堅 中國外交部

下一篇文章

鐵達尼倖存華人紀錄片將上映 揭美國排華、「賣豬仔」血淚史（有片）（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

白宮芯片峰會排除中企 環時：這是同中國脫鉤陰謀
白宮芯片峰會排除中企 環時：這是同中國脫鉤陰謀
中菲南海牛軛礁風波 背後是美國印太戰略來勢洶洶？
中菲南海牛軛礁風波 背後是美國印太戰略來勢洶洶？
美軍神盾艦長翹腳「眺望」遼寧艦 事後疑刪照片
美軍神盾艦長翹腳「眺望」遼寧艦 事後疑刪照片
美交通部長「酸」：中國人比美國人享更好基建 我不滿意
美交通部長「酸」：中國人比美國人享更好基建 我不滿意
布林肯談台海局勢：武力改變現狀將鑄嚴重錯誤（有片）（第二版）
布林肯談台海局勢：武力改變現狀將鑄嚴重錯誤（有片）（第二版）
美軍艦長近拍中國航母 翹腳是否有挑釁意味？
美軍艦長近拍中國航母 翹腳是否有挑釁意味？