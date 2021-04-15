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【日本核廢水】碘鹽網上銷量急增3倍 真的可以防輻射？

社會熱點 20:41 2021/04/15

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日本核廢水事件令碘鹽在內地電商平台的銷量急增，事實上其並無防輻射的效果

日本打算將福島核廢水排入大海，在各國民間也引起恐慌。內媒《中新經緯》報道，各大電商平台上碘鹽類商品的搜索、成交量近日上升3倍有多，浙江、廣東、福建等沿海省份居民是主要買家。民間長期流傳碘鹽可以防輻射的說法，福島核電站2011年發生事故後更引起一波搶購潮，但實質上防輻射只是謠傳。

核外洩的眾多放射性物質中，唯一能夠預防的只有同位素碘131，事先服用碘片，可以減少所受的傷害。至於食用碘鹽可否防輻射嗎？答案是否定的。

事先服用碘片，可減輕輻射對身體的損害

官媒《人民日報》曾專門對有關說法刊文闢謠，市面上出售的碘鹽中的碘含量是非常低的，達不到對放射性碘防護作用所需要的劑量水平。若想通過食用碘鹽達到防治核污染造成的放射性碘危害，需要的劑量，一個成人單次至少需要服用2至3公斤，這是超過人體所能接受的程度的。不根據實際情況、盲目過量吃碘鹽或碘片，對身體有害無益，無故服用碘片，還會造成碘超標以及碘甲亢等疾病。另外，是否需要服用碘片，也應在專業意見的指導下進行。

不過，碘對人體來說確實非常重要，缺碘可引敔胎兒期可出現流產、死胎、生長發育畸形；新生儿期會出現甲低、結節性甲狀腺腫、克汀病等；兒童和青少年缺碘會出現智力缺陷、體格發育遲緩、亞臨床克汀病等；成人缺碘會出現結節性甲狀腺腫、甲減等。

【日本核廢水】麻生太郎稱核廢水可飲用 趙立堅：請他喝了再說

【日本核廢水】北京宣布評估日本食品安全 「別以為有美國就吃了定心丸」

責任編輯：陳建錫

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