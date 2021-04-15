中國外交部召見日本大使 就處置核廢水提嚴正交涉

中國外交部部長助理吳江浩，周四（15日）召見日本駐華大使垂秀夫，就日本政府決定以海洋排放方式處置福島核電站事故廢水，提出嚴正交涉。

據中國外交部網站，吳江浩指出，日方有關決定置全球海洋環境於不顧，置國際公共健康安全和周邊國家人民切身安全利益於不顧，涉嫌違反國際法和國際規則，不是現代文明國家所為。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

吳江浩稱，中方強烈敦促日方認清自身責任，秉持科學態度，履行國際義務，並提出3點：

一、重新審視福島核電站事故廢水處置問題，收回排放入海錯誤決定 二、在國際機構框架下成立包括中國專家在內的聯合技術工作組，確保核廢水處置問題嚴格接受國際評估、核查和監督 三、在同利益攸關方和國際機構協商一致之前，不得擅自啟動核廢水排海

他表示，中方將繼續同國際社會一道，密切關注事態發展，保留作出進一步反應的權利。

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另外，中國商務部發言人高峰周四在例行記者會上稱，對於日本單方面決定將核廢水排海，中方將認真評估可能會對相關食品及農水產品安全和貿易造成的嚴重威脅，保障中國消費者的安全。

中韓周三（14日）舉行海洋事務對話合作機制首次會議，亦有提到日本核廢水，雙方促日本審慎處理福島核廢水問題，中韓將保持密切溝通協調。據報南韓政府計劃依據聯合國海洋法對日本施壓，要求履行對可能污染海洋環境的活動的信息通報義務。

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責任編輯：林佩怡

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