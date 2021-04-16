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中國首季GDP增長18.3%遜預期 經濟恢復基礎還不牢固（第三版，組圖）

經濟脈搏 11:07 2021/04/16

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在去年新冠疫情影響的低基數下，中國今年第一季GDP按年強勁增長18.3%，創紀錄新高，略不及預期的18.5%。

*新增國家統計局解讀
*附【組圖看經濟】

國家統計局周五（16日）公布數據表示，首季國民經濟開局良好，國內生產總值按年增長18.3%，受到上年較低基數、員工就地過年工作日有所增加等不可比因素影響；另一方面，首季度環比增長0.6%，兩年平均增長5%，表明中國經濟穩定恢復。

中國3月消費投資勝預期 工業增速遜預期

保持宏觀政策連續性 加大對企業紓困

同時也要看到，全球疫情仍在蔓延，國際環境錯綜複雜，具有較強的不確定不穩定性；國內經濟恢復的基礎還不牢固，長期存在的結構性矛盾依然凸顯，發展中又出現一些新情況新問題。下一步，要持續鞏固「穩」的基礎、積蓄「進」的力量、守住「保」的底線，保持宏觀政策連續性穩定性可持續性，深化改革開放創新，保持經濟運行在合理區間。

國家統計局新聞發言人劉愛華還表示，部分服務業和小微企業生產經營還面臨著比較多的困難，要加大對企業紓困的力度。

【組圖看經濟】↓

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中國GDP何時超美國？日媒調查：主流都提這十年

李克強解構今年經濟形勢 GDP增6%以上「不低了」

責任編輯：林佩怡

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