中國3月消費投資勝預期 工業增速遜預期

中國3月經濟數據出爐，消費、投資增速勝預期，工業增加值增速高位回落，差過預期。

中國首季GDP增長18.3% 略遜預期

國家統計局周五（16日）公布，3月社會消費品零售總額按年增長34.2%，比1-2月加快0.4個百分點。1-3月全國固定資產投資按年增長25.6%，路透調查預估中值為25%。其中，民間投資按年增長26%，基礎設施投資增長29.7%，製造業投資增長29.8%，房地產開發投資增長25.6%。

工業方面，3月規模以上工業增加值按年增長14.1%，較1-2月的35.1%增速大幅回落。

另外，3月全國城鎮調查失業率為5.3%，比2月下降0.2個百分點。

經濟恢復 增強居民消費力

國家統計局新聞發言人劉愛華表示，首季國民經濟呈現持續穩定恢復態勢，同時全球疫情仍在蔓延，國際環境錯綜複雜，具有較強的不確定不穩定性；國內經濟恢復的基礎還不牢固，長期存在的結構性矛盾依然凸顯，發展中又出現一些新情況新問題。

她稱，下一步要持續鞏固「穩」的基礎、積蓄「進」的力量、守住「保」的底線，保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，保持經濟運行在合理區間。

她又表示，隨著經濟的穩步恢復，居民就業收入將繼續改善，有利進一步增強消費能力。但現在外防輸入、內防反彈的疫情防控壓力仍然較大，對居民消費信心仍有一定影響，所以要繼續統籌疫情防控和經濟社會發展，健全城鄉流通體系，為消費創造更加有利的條件，同時穩就業、增收入，落實落細相關政策，促進消費持續穩定復甦。

製造業投資未到疫前水平

對於製造業投資未恢復到疫情前的水平，劉愛平表示，製造業投資兩年平均下降2%，意味著目前製造業投資的水平相當於疫情前的96%左右。她分析，企業生產經營面臨較多困難，仍在恢復狀態中，在投資信心上仍然有一定的顧慮。相信隨著經濟整體恢復推進、企業效益好轉，企業信心會慢慢增強，製造業提升空間還是很大，對未來製造業投資恢復仍很有信心。

責任編輯：林佩怡

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