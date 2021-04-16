中國3月消費投資勝預期 工業增速遜預期 官方這樣判斷經濟走向（第二版）

中國3月經濟數據出爐，消費、投資增速勝預期，工業增加值增速高位回落，差過預期。

＊更新國家統計局解讀

中國首季GDP增長18.3% 略遜預期

國家統計局周五（16日）公布，3月社會消費品零售總額按年增長34.2%，比1-2月加快0.4個百分點。1-3月全國固定資產投資按年增長25.6%，路透調查預估中值為25%。其中，民間投資按年增長26%，基礎設施投資增長29.7%，製造業投資增長29.8%，房地產開發投資增長25.6%。

工業方面，3月規模以上工業增加值按年增長14.1%，較1-2月的35.1%增速大幅回落。

另外，3月全國城鎮調查失業率為5.3%，比2月下降0.2個百分點。

經濟恢復 增強居民消費力

國家統計局新聞發言人劉愛華表示，首季國民經濟呈現持續穩定恢復態勢，同時全球疫情仍在蔓延，國際環境錯綜複雜，具有較強的不確定不穩定性；國內經濟恢復的基礎還不牢固，長期存在的結構性矛盾依然凸顯，發展中又出現一些新情況新問題。

她稱，下一步要持續鞏固「穩」的基礎、積蓄「進」的力量、守住「保」的底線，保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，保持經濟運行在合理區間。

▲ 國家統計局新聞發言人劉愛華

她又表示，隨著經濟的穩步恢復，居民就業收入將繼續改善，有利進一步增強消費能力。但現在外防輸入、內防反彈的疫情防控壓力仍然較大，對居民消費信心仍有一定影響，所以要繼續統籌疫情防控和經濟社會發展，健全城鄉流通體系，為消費創造更加有利的條件，同時穩就業、增收入，落實落細相關政策，促進消費持續穩定復甦。

製造業投資未到疫前水平

對於製造業投資未恢復到疫情前的水平，劉愛平表示，製造業投資兩年平均下降2%，意味著目前製造業投資的水平相當於疫情前的96%左右。她分析，企業生產經營面臨較多困難，仍在恢復狀態中，在投資信心上仍然有一定的顧慮。相信隨著經濟整體恢復推進、企業效益好轉，企業信心會慢慢增強，製造業提升空間還是很大，對未來製造業投資恢復仍很有信心。

就業總量壓力較大 年輕人就業難

就業方面，劉愛華表示，就業的總量壓力、結構壓力同時存在。今年全年就業總量壓力較大。首季農村外出務工勞動力數量1.7億多人，比2019年同期減少了246萬人；中小型企業仍在恢復元氣，對就業的需求有所影響，農民工外出就業數量還未回到疫情前水平。3月16-24歲年輕人沿海的工業和外貿大省調查失業率13.6%，比上年同期上升，說明年輕人就業還面臨一定困難。結構性矛盾方面，沿海的工業和外貿大省，很多企業招工難。

她稱，下一階段，隨著經濟持續恢復，要繼續強化就業優先的政策，加大對就業困難群體的幫扶，通過保障就業服務，拓展市場化、社會化的就業渠道，逐步解決就業領域面臨的問題。目前就業形勢總體仍較穩定，隨著經濟總體恢復，就業需求增加、就業市場全年保持總體穩定的態勢還是有條件的。

需求仍在恢復 上游價格不具長期上漲基礎

針對市場關注大宗商品漲價，劉愛華稱，在全球流動性寬鬆、市場需求有所復甦、供給短期比較短缺等各種因素推動下，國際大宗商品價格確實出現了一波上漲。中國3月PPI按年漲幅達到4.4%，主要因素是石油相關的產業和金屬相關的產業。

她指出，目前PPI上漲結構性特徵，主要還是影響一些上游行業，對下游行業影響還未顯現。判斷全年價格走勢，供需是決定價格最根本的要素。現時情況看，供給在經濟恢復的大勢下，供給質量、能力都逐步改善；但需求仍然處於恢復過程中。國內上游產品的價格不具備長期上漲的基礎。

責任編輯：林佩怡

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