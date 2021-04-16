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【人口危機】文科生太多導致中等收入陷阱？人行論文掀熱議

社會熱點 11:28 2021/04/16

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中國人民銀行周三（14日）發表論文，剖析內地人口形勢及應對策略。文中一處提到，文科生太多是東南亞國家掉入中等收入陷阱原因之一，故應重視理工科教育。此言一出，即在內地網絡掀起熱議。

人行周三刊發工作論文《 關於我國人口轉型的認識和應對之策》。文章指，中國要認清人口形勢已改變，文章提出4大應對之策，其中一項為促進教育和科技進步。當中提到，文科生太多是東南亞國家掉入中等收入陷阱原因之一，故應重視理工科教育。

人行論文警告人口衰減風險 建議全面放開生育

【人口危機】專家再提放開生育 指未來生四胎五胎或稱「英雄母親」

內媒：論述主觀缺論證

內媒報道指，有關論文為學者個人學術觀點，不代表人行；而4名作者均為經濟學博士，其中1人來自人行研究局，另外3人則來自人行金融研究所。

惟此言一出，即在內地掀起熱議，多個具影響力媒體，均對此發表了意見。多間內媒均指出，文章的有關論述缺乏論證，有主觀定斷之嫌。

其中，《中國青年報》評論亦指出，從學術角度看，作者應是要強調重視理工科教育，只不過是就「文科生太多是東南亞國家掉入中等收入陷阱原因之一」的論據，並未詳細展開。文章指，此等欠具體來由的論斷，容易令人產生歧視文科生的觀感。

評論指，理工科人才對製造業升級、基礎科研領域突破而言，固然十分重要；惟有關法律政策的完善、文化生活的豐富，亦需要文科生的努力和付出。此外，評論又引述學界部分意見指，中等收入非要的是「陷阱」，而僅為一經濟現象。

另有內媒評論認為，文理分科從不是「絕對化的割裂」，而是「相互交融」；社會科學及自然科學，同屬科學範疇；且科技創新、管理創新等思想領域的變革，均須「文科思維」參與其中。

內地五年內勞動年齡人口料減3500萬 人社部研究延遲退休

【人口危機】中國東北率先全面開放生育？衛健委：可探索

人行該篇論文的有關論點，亦在內地網絡是爆紅，令其成為網絡「熱搜」。

有網民為文科生抱不平，稱：

「中國人的理科意識已經很強，不少人為就業，學生時代便選修理工科」

「最優秀的理工科畢業生還是去互聯網大廠寫代碼了，也沒見幾個去專攻卡脖子技術的」

亦有網民表示：

「本文科生竟然無力反駁」

「文科生多不多不重要 質量怎麼樣很重要」

人行論文促重視理工科教育

人行周三刊發的工作論文，提到當前內地人口轉型面臨的主要矛盾已由人口膨脹，轉變為人口紅利即將消失，及逐漸來臨的老齡化和少子化危機。文章提出4大應對之策，分別為：

  • 開放生育至三胎及以上，大力鼓勵生育；
  • 重視儲蓄和投資，尤其是亞非拉的投資，因有關地區提供大量的、僅存的人口紅利；
  • 推進養老改革；

文章在最後提到的應對之策，便是要重視教育，包括重視母親和少兒的教育；重視基礎教育，提升教育覆蓋面、教育公平性；重視理工科教育，因東南亞國家掉入中等收入陷阱原因之一是文科生太多。

責任編輯：黃良潤

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