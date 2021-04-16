內地3月70城樓價按月升幅0.5%創7個月高 按年升幅擴至4.6%

路透根據國家統計局公布數據測算，內地3月70城新房價格指數按年升4.6%，漲勢延續66個月且漲幅為半年最高；按月漲幅擴大至0.5%，創七個月高位。

3月份房價按月漲幅持穩 按年漲幅續升

經測算，3月70個大中城市中，新房價格指數按月上漲的有62個（上月為56個），持平的有2個（上月為2個），下跌為6個（上月12個）。

國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀稱，據測算，3月一線城市新房價格按月上漲0.4%（上月0.5%），其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.2%、0.3%、1.0%和0.1%。二手房價格按月上漲1.0%（上月1.1%），北上廣深分別上漲1.4%、1.1%、1.4%和0.4%。

31個二線城市新房價格按月上漲0.5%（上月0.4%），二手房按月上漲0.4%，漲幅與上月相同。35個三線城市新房按月上漲0.3%，漲幅與上月相同，二手房按月上漲0.3%（上月0.2%）。

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繩國慶稱，主要受上年同期低基數影響，各線城市房價按年漲幅均有所擴大。據測算，3月一線城市新房和二手房按年分別上漲5.2%和11.4%，漲幅比上月分別擴大0.4和0.6個百分點。

韓正重申房住不炒 加強樓市調控

二線城市新房和二手房按年分別上漲4.8%和3.3%，漲幅比上月分別擴大0.3和0.4個百分點。三線城市新房和二手房銷售價格按年分別上漲3.9%和2.3%，漲幅比上月分別擴大0.3和0.4個百分點。

國務院副總理韓正周四（15日）出席省部級幹部建立現代財稅金融體制專題研討班座談會時談到，要堅持「房子是用來住、不是用來炒」的定位，不把房地產作為短期刺激經濟的手段，加強房地產市場調控；並要切實增加保障性租賃住房供給，解決好大城市住房突出問題。

中國指數研究院月初表示，整體看，政策環境將仍偏緊，後期或有更多城市加大住房信貸管控力度；隨著調控效果進一步顯效，預計熱點城市房價或更趨平穩。

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責任編輯：尹航

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