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003型航母最新衛星照曝光 美媒稱「中國版福特級」（組圖）

國情動向 12:49 2021/04/16

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中國海軍遼寧號日前在太平洋進行遠洋訓練，令中國航母發展再成外界關注焦點。網上最新曝光的衛星照顯示，在建的中國「003型」航母，現正於上海造船廠快速成型中。據報，該款中國目前最大航母，尺寸上與美國現役「福特」級（Ford-class）超級航母相當。

據美國海軍新聞網（Naval News）周四（15日）報道，最新衛星照顯示，正於上海造船廠建造的「003型」航母，水線部分的長度大概為300米左右，比美國「福特」級航母的317米略短；惟003型尺寸上明顯超過中國海軍現役遼寧艦（001型）及山東艦（002型）的巨型航母，後兩者水線長度均為約270米。

報道認為，雖然要待建造完成時才能測量，但該款在建航母的飛行甲板將非常大。據其船體水下部分測算，其總體尺寸與美國航母相似。即時不是最大，與任何國家海軍比較而言仍屬巨艦。例如法國的下一代巨型航母「PANG」，其水線長度亦約為305米，飛行甲板長300米。

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另外，「003型」計劃採用彈射式起飛與阻攔式降落（CATOBAR）系統，故能搭載更重的艦載機，進一步提升航母的高效性、生存能力及兵力投送範圍。對比現時中國現役航母採用的「滑躍式」設計，「彈射式」航母可在甲板起降「空警-600」艦載固定翼預警機，可大幅增加航母探測及作戰範圍，令中國海軍成為僅次於美國海軍和法國海軍使用這一裝備的國家。

惟「003型」計劃採用的常規動力系統，與「福特」級採用的核動力系統不同；這或限制其作戰範圍，需由綜合補給艦彌補此缺陷。惟其動力系統卻仍比遼寧艦、山東艦的動力系統更現代化。

據報道介紹，「003型」預期的另一先進系統，為取代傳統蒸汽彈射器的電磁彈射器（EMALS）。因結構更簡單，採用此類彈射技術，將令起降艦載機的效率更高。不過有關技術在「福特」級航母上被指存在許多問題，中國海軍會否採用則仍未知。

報道最後提到，「003型」組裝迅速，更多模塊已置於航母旁；一旦未來其飛行甲板成型，外界將能清晰看到其最終尺寸。

責任編輯：黃良潤

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