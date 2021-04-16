▲ 日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰

中美海洋角力日烈，美國海軍驅逐艦4月初近拍中國解放軍遼寧號航空母艦，美艦艦長翹腳觀望遼寧艦照片引起熱議。面對中國軍力日益增長，日本傳媒報道，美國海軍正在重新學習使用一種古老儀器來航行，以應對現代化設備一旦受到中國電子攻擊而失效的情景，這儀器就是用來觀星定位的六分儀。

《日經亞洲評論》文章指，美軍每艘新服役的水面艦艇，艦橋（即駕駛室）現時都備配了初版於1802年的《美國實用航海家》（The American Practical Navigator）。

這是美國數學家鮑迪奇（Nathaniel Bowditch，1773-1838）所著的海事百科全書，收錄了世界各地燈塔等航海地標的經緯度，並載有詳細教學，講解如何使用六分儀來觀察太陽、月球或星星相對地平線的位置，來計算船隻現時的座標。

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文章稱，儘管這本書很大程度都只是象徵性地出現在美國軍艦上，但中國電子戰的能力，增加了美艦軍需官找這本書求救的機會。駐日美軍掃雷艦愛國者號（USS Patriot）去年8月在日本西岸航行了近1,800公里，就專門純粹依靠天文航海來定位。

美軍一度視天文航海為過時的科學，2006年將之剔出美國海軍學院課程，但到了2015年卻重新加入這目學科，再次以天象儀來援課，讓學員學習如何用六分儀定位。

文章表示，美軍重拾天文航海是因為意識到，他們正愈來愈依賴數字通信技術，只要全球定位系統（GPS）受到攻擊，這世界最強軍隊就會寸步難行，而中國電子戰與網絡戰能力增強，更加劇了這種憂慮。

「新美國」智庫（New America）戰略分析員辛格（Peter Singer）形容，下一場重大戰爭的首場戰役會沉默地打起來，不會如日本偷襲珍珠港或美國攻打伊拉克那樣炮火雷動。「這甚至可能已經打完。在網絡上，重要的行動都在戰爭前數周，數月以至數年發生。你滲漏一個網絡，然後在戰爭開始當日才加以利用。」

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責任編輯：連兆鋒