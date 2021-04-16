澳洲國防軍總司令警告 台海衝突將是「災難性」

澳洲國防軍總司令坎貝爾（Angus Campbell）警告，台海若爆發衝突將是「災難性」，呼籲兩岸對話解決爭端。

澳洲傳媒報道，坎貝爾周四（15日）線上出席印度瑞辛納對話會議（Raisina Dialogue）時強調，澳洲非常明確，有關台灣未來的爭端必須和平解決，「對於該地區的人民來說，圍繞台灣的衝突將是一個災難性的經歷。這是我們應該努力避免」。他說有一條路徑可以透過和平對話通向未來，但這是荊棘滿途的路，需努力解決。

對於澳洲前防長派恩（Christopher Pyne）早前警告，與5年前相比，該地區現在「更有可能」爆發戰爭，稱台灣「最有可能成為下一個爆發點」，坎貝爾未有說明他是否同意派恩的想法，只是說他「有興趣地傾聽」這位前部長的意見。

應對台灣周邊意外事態 日：很多措施可做

近期台海局勢持續升溫，解放軍連日派出多架戰機進入台灣西南空域，據報中美台軍機早前也同時在該空域相互監控。

坎貝爾提到，澳洲應與區內國家加強伙伴關係，平衝中國的軍事力量。中央社報道，同場的日本自衛隊統合幕僚長山崎幸二表示志同道合的國家合作反擊（中國的）「灰色地帶戰術」是必要的，因此日本正與美國、印度和澳洲合作；而任何台灣周邊的意外事態，都將直接影響日本的防衛，日本有很多措施可以做，但細節無法說明。

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另外，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也在會上演說，警告權威主義和民主國家的分歧愈來愈嚴重，世界正面臨巨大的兩極化風險，認為自由民主和自由的價值觀，支撐著救助世界的全球秩序。

他稱，澳洲透過與東南亞國家、日本、印度和美國建立關係，有利自由的策略平衡。

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責任編輯：林佩怡

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