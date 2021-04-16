菅義偉抵美將晤拜登 3分鐘看懂可能談哪些中國議題

美國總統拜登多次強調要聯合盟友應對中國，日相菅義偉預計當地時間周五早上見拜登，成為拜登上任後首位面對面會談的外國領導人。媒體分析，台灣問題，以及新疆和香港的人權議題可能是會談重點，日本對華立場會趨於強硬。

拜登強調盟友 日本戰略需調整

據BBC（英國廣播公司）報道，在美國特朗普政府時期，日本選擇在中美之間採取平衡戰略。而在菅義偉此次赴美之行之前，中日外長間的通話中，日方就中國海警局船隻「多次駛入尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊日本領海」和南海問題表達了「嚴重關切」，還罕見地對新疆、香港等人權議題表達強烈關切。

美國華府智庫史汀生研究中心中國計劃主任孫韻認為，中日之間的戰略矛盾一直存在，拜登執政以來美國要重新鞏固日美聯盟，因此如今日本的戰略調整並不意外。

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看點一：台灣問題

日本媒體普遍預計，台灣問題將是此次日美首腦會談的一個重點，也是菅義偉此行面臨的一個難題。

路透社引述美國官員表示，在美日聯合聲明中，拜登與菅義偉料將在台灣議題上達成共識。

台灣海峽位於日本東南航路要衝，對於日本的能源、貿易、安全至關重要。共同社援引日本政府安保工作人士表述稱，「台灣防衛是直接關係到日本安全保障的最重要課題」。3月16日，日美外交及國防部長「2+2會談」後發表的共同聲明中，雙方對台灣海峽「和平與穩定的重要性」作出了強調。

嶺南大學教授張泊匯表示，此次日美首腦會談的看點在於，雙方是否會探討當台海發生軍事危機時，日美同盟具體會有什麼措施。

看點二：人權議題

日本過往一貫傾向於在人權問題上保持低調，也是G7國家中唯一沒有因新疆問題對中國進行制裁的國家。但有跡象顯示，日本政界對就人權問題向中國施壓的傾向正在變強。

日本官房長官加藤勝信上周在記者會上稱，日本政府應不斷評估制定制裁法的必要性，「考慮到我們現行的人權和外交政策以及國際社會趨勢等多種觀點，我們有必要分析並考慮，日本是否應該採用一種能單方面確定侵犯人權行為並實施制裁的制度。」

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中方狠批美日聯合聲明「狼狽為奸」 已提嚴正交涉

今年2月，日本執政黨自民黨的外交部會成立人權外交專案小組，討論緬甸政變及中國的香港、新疆等人權問題。

在日美「2+2」會談舉行後，中國外交部發言人趙立堅形容日美「狼狽為奸」，強烈敦促美日立即停止干涉中國內政，立即停止搞針對中國的「小圈子」，立即停止破壞地區和平穩定大局。

責任編輯：尹航

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