「17元海底撈」成熱話網民爭相仿效 店方這樣回應

近期內地民眾在著名連鎖火鍋店「海底撈」低價消費的新聞屢成熱話。「17元海底撈」的話題周四（15日）登上微博熱搜榜，引來網民爭相仿效，但有人抱怨「服務不如以往」。對此，海底撈門市回應稱，不區別對待，亦不設最低消費。

日前，一則「17元吃海底撈」的微博貼文稱，自己以17元（人民幣，下同）吃了一頓海底撈，並其貼出賬單作證。該賬單點算內容如下：

4份清水鍋：0元

1份撈派撈麵：7元

1份自選小料：10元 合計：17元

網民帶孩子 了27元 抱怨服務 不如以往

貼文一出，即引來熱議。不少人聲稱，曾在海底撈以數十元甚至十幾元吃了一頓飯。亦有不少網民爭相仿效。有人稱，看了那麼多相關貼文後，忍不住帶孩子去體驗一翻。其稱自己點了4個清水鍋，半份粉絲，1個生雞蛋及1碗米飯，總共花費27元。

惟該網友亦稱體驗過程「尷尬得不行」。雖服務員送了油條、西紅柿，並為孩子提供玩具，但其服務卻不如以往，等候美甲的時候服務員也不「上水」。

有內地傳媒記者就此聯繫了該網友消費所在的佛山海底撈門市。有工作人員稱，低消費行為偶有發生。他指，「客人想怎麼消費，願意消費多少是他們的自由」。 又稱就算顧客只有1人，只點清水鍋和1、2款菜，店方亦會正常服務，「不會區別對待」。該工作人員又強調，後續亦不會為此設置最低消費。

對於「17元海底撈」，網民意見不一。有網民稱：

「這樣吃的雖然不犯法，但是缺德」 「這種做法像是乞討一樣」

亦有網民認為此般「吃法」無可厚非：

「什麼時候吃個17元的一頓飯就變成恥辱和要飯的了？」 「其實想消費多少，海底撈有這樣的規則，就是可以用的」

疫情打擊 海底撈去年淨利潤跌近9成

據海底撈 （06862） 日前公布的業績報告，2020年該公司淨利潤為3.09億元，按年大跌86.8%；收入則為286億元，按年增7.8%。儘管收入方呈增長，惟該數字亦是上市以來營收增速首次降為個位數。

內媒報道，受疫情影響，2020年上半年，海底撈幾乎處於「半停業」；上半年虧損達9.65億元。隨著疫情好轉，公司下半年雖將虧損抹平，但淨利潤仍大幅下滑。

責任編輯：黃良潤

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