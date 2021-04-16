▲ 中國成電燈膽 美國歐洲「不會因為拜登執政就復合」

美國拜登政府大舉拉攏盟友孤立中國，歐洲被視為一大重要爭取對象。但地緣戰略專家布雷默（Ian Bremmer）直言，美國前總統特朗普已改變了美國，歐洲和美國並不會因為現在拜登執政就復合。布雷默認為，美歐關係目前存在眾多挑戰，而最大分歧正正在於他們對中國的態度。

地緣政治風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）總裁布雷默指出，美歐關係要重新像過去般獨特已經不可能，原因甚至在特朗普上台之前已經出現。

英國2016年6月公投脫歐，布雷默認為此舉已切斷了美歐傳統通信渠道。英國向來是美國處理歐洲事務首先會找的對象，現在英國脫離了歐盟，則使美國需要耗費更多精力與歐盟打交道，同時又要注意不能令與美國有特殊關係的英國吃醋。尤其英歐矛盾在可見將來仍會突出，令拜登政府處理美英歐關係面臨更大挑戰。

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特朗普方面，布雷默表示，特朗普時代喚起了美國政客認為他們必須更多關注國內事務。對民主黨而言，這代表要更大程度援助美國工人，推出更多工業補貼，這難免會被歐盟視為不公平競爭。再加上歐盟尤其關注氣候變化和網絡服務等21世紀難題，美歐之間很可能會有更多貿易和監管衝突。

布雷默續稱，美歐對數據私隱、社會共約和言論自由等議題都持不同態度，兩者曾經擁有的共同價值已變得難以磨合。

但美歐最關鍵的分歧還在於地緣政治方面，以及對誰是朋友、誰是敵人的判斷。布雷默指出，跨大西洋關係最強的時候就是冷戰，因為當時蘇聯讓美歐得以聚焦在這共同敵人身上；今天部分歐洲國家視俄羅斯為不可或缺的能源夥伴，部分持反俄態度。

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中國更是美歐之間的「真正分歧」所在。布雷默表示，美國無論在國安或經濟方面，都視中國為敵人，但歐洲雖然也認為中國是個國安威脅，卻希望與中國在經濟上合作互惠，就如歐盟去年底與中國完成了《中歐全面投資協定》談判。

布雷默形容，當誰是敵人和朋友也無法達成共識時，就很難緊密合作；美歐現時更沒有一個外部威脅令他們團結一起，令跨大西洋關係有更大隔膜。儘管歐洲領導人樂見拜登這樣相對傳統的總統主政白宮，但這並不足以構成強健歐美關係的基礎。

「跨大西洋聯盟正在衰落，隨之衰落的是西方主導的世界秩序。美歐愈快明白這一點，他們就能夠愈早開始建造更強、更持久關係的框架。」

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責任編輯：連兆鋒