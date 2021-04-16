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【芯片荒】內地顯卡貴「打機」難 以太幣、 Cyberpunk關事？（組圖）

經濟脈搏 16:43 2021/04/16

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「芯片荒」下，內地一眾電腦遊戲玩家亦成苦主。報道指，近日顯卡價格急漲，內地各線上下消費平台均面對「一卡難求」的局面。在新遊戲對顯卡性能要求日趨提高，加上「比特幣」、「以太幣」一類數字貨幣「挖礦」帶來的需求下，有關情況將持續。

(顯卡主要負責電腦的圖形計算處理。對於從事視覺設計剪輯工作的專業人員和遊戲玩家來說，擁有一塊性能卓越的顯卡格外重要。通俗來講，性能好的顯卡可以提升圖像和視頻處理能力，也可以讓遊戲運行得更加流暢。)

內媒報道，近日北京、山西等地的數碼商場的新款顯卡RTX 30系列現貨緊缺，價格亦是海鮮價（即價格根據行情而隨時改變）。甚至有經銷商表示，眼下價格離譜，非緊急用的話可待下半年在買。

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而在京東購物網上，華碩、技嘉、微星3家英偉達的親密合作夥伴官方店中，NVIDIA去年6月發佈的新核心顯卡RTX 3080價格約為15000元（人民幣，下同），且沒有現貨。在部分第三方經銷商店鋪中，價格則要18000至20000元不等。

報道引述二手電筒商平台閑魚上周五（9日）的數據指，近期顯卡成交均價上漲近1,060元，按年升近1倍；成交量亦已連升5個月，3月份更呈飆升走勢。閑魚對此亦呼籲用戶理性購買。

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有電腦遊戲玩家向記者稱，去年12月RTX 3080的單價約為6,000元；今年春節前，該款顯卡單價已升指7,500元。其時，他因幾百元差價一時猶豫，欲繼續觀望而未購新卡，如今價格卻已升緊當時的2倍，連1塊也買不起。

內媒發現，去年9月正式發售至今，不到半年時間，RTX 30系列單價已至少升近1倍；前一代RTX 20系列單價則升近50%。就連已停產的RTX 10系列，在二手市場單件回收價格亦近2,000元。有遊戲玩家苦主因此戲稱：

「保值堪比茅台，漲幅趕上理財。」

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「芯片荒」下顯卡緊缺主因：遊戲要求提高、數字貨幣「礦主」瘋搶

顯卡通常由匯流排介面、PCB板、GPU（顯示晶元）、顯存等部件組成；當中最關鍵的正是當前全球緊缺的晶圓。

報道指，顯卡的市場需求之所以如此旺盛，其中便是因近來新發佈的遊戲，如近日被熱捧的《賽博朋克2077》（Cyberpunk 2077），對顯卡性能要求提高。

報道又指，加密貨幣市值屢創新高帶動「淘金熱」，亦令不少「礦主」開始大肆收購顯卡。「礦主」出資提供環境、設備等挖礦條件，而「挖礦」又需利用配備高性能顯卡的電腦，依特定演算法程序運算「挖得」數字貨幣。而如今用來挖礦的計算機（礦機）逐漸則已進展到運用GPU，即顯卡的核心元件來挖礦。

因此，在眼下市場主要目標「以太幣」（Ethereum）價格飆升的巨大利益驅動下，「礦主」們開始大量搶購顯卡。由於1台礦機需要安裝8至10塊顯卡，「礦主」們的需求已超正常市場需求，就連網吧淘汰的二手顯卡亦成目標。在此情況下，顯卡價格「一卡難求」，在所難免。

責任編輯：黃良潤

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