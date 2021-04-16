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【福島核廢水】中國衛星拍儲存罐 AI料容量178萬噸

國情動向 16:01 2021/04/16

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【福島核廢水】中國衛星拍儲存罐 AI料容量178萬噸

日本政府決定將福島核電廠事故輻射廢水排入海洋，獲美國支持但引發中國、南韓等鄰國嚴重關注，聯合國人權理事會專家亦對日本做法深表遺憾。內地傳媒發佈中國人造衛星「吉林一號」所拍攝福島核電廠照片，可見逾千個核廢水儲水罐密密麻麻擺放在廠區。人工智能（AI）評估這些照片過後，推算罐中可存福島核廢水多達178萬噸。

吉林一號衛星組成員「吉林一號寬幅01星」，4月8日拍攝日本福島第一核電站影像可明顯看到，核電廠範圍擺放著超過1,000個圓形核廢水儲水罐，像蜂窩般密密麻麻。

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基於這批衛星影像，內地長光衛星技術公司遙感工程師以AI算法，識別出福島核電廠存在42種不同直徑和高度的廢水儲存罐。

42類儲存罐累計總數量為1,182個，AI推算累計存儲體積為1780397.809立方米，可存貯重量大約178萬噸廢水。

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北京宣布評估日本食品安全「別以為有美國就吃了定心丸」

碘鹽網上銷量急增3倍 真的可以防輻射？

福島核電站在日本2011年311大地震和海嘯後發生核洩漏，東京電力公司所準備的核廢水儲水罐目前9成已裝滿。日本《讀賣新聞》報道，東京電力現在每天新增140噸「處理水」，預計到2022年9月會達到儲存罐上限。

日本政府周二（13日）召開內閣會議，正式決定將福島核廢水經過濾並稀釋後排入大海，排放會於約2年後開始。

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日本做法引起中國、南韓、北韓、俄羅斯等鄰國高度關注和不滿。中國外交部批評，日本在未窮盡安全處置手段下，不顧國內外質疑和反對，未經與周邊國家和國際社會充分協商，單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核廢水，做法極其不負責任，嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家人民切身利益。

中方強調，海洋是人類共同財產，福島廢水處置問題不只是日本國內問題。中方強烈敦促日方在同各利益攸關國家和國際原子能機構充分協商並達成一致前，不得擅自啟動排海。中方會繼續同國際社會一道密切關注事態發展，並保留進一步反應的權利。

麻生太郎稱核廢水可飲用 趙立堅：請他喝了再說

中國召見日本大使 就處置核廢水提嚴正交涉

福島核廢水排入大海 趙立堅這樣狠批

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責任編輯：連兆鋒

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