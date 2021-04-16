五一假期內地火車票搶崩系統 多地機票恢復全價

內地五一勞動節5天長假期將至，假期前夕火車票開售，民眾反應踴躍，系統短時間內一度崩潰。出行需求強勁，帶動內地多地機票價格近期也恢復至全價。當局建議民眾避開假期首末出行高峰，既節約成本又降低防疫風險 。

按內地鐵路車票預售期15天規定，五一假期前一天，即4月30日火車票周五（16日）開售。然而內地傳媒報道，不少旅客昨日早上經鐵路12306官方手機程式搶票時，出現了賬號登錄不上、查詢不到列車車次等情況，有人甚至連程式也打不開。

12306客服表示，開票時間由於搶票人數較多，旅客操作頻繁，還有第三方軟件參與搶票，所以導致系統短時間內崩潰。早上8時到11時之間，反映系統有問題的旅客較多，但系統此後已經恢復正常。

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除了火車票，內地近日機票需求也有所增強。《瀟湘晨報》報道，部分熱門旅遊城市機票「水漲船高」，大多恢復全價機票，且機票數量相對緊缺。今年五一假期機票預訂量，已經大幅超過2019年同期，與2020年同期相比增長更超過25倍。

去哪兒網數據顯示，五一前後一周的機票平均價格，4月26日為人民幣655元最低，30日已達到1020元，比五一當天還貴10元，返程高峰5月5日更達1024元，而6日則回落至809元。

但民航局表示，行業整體虧損額仍較大，民航企業面臨較大經營壓力。航空公司第一季度累計營業收入878.8億元，按年減少1.1%，累計虧損300.5億元，按年少蝕45.8億元。

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責任編輯：連兆鋒