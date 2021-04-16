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美國全球氣候峰會前夕 中法德領導人談這些方面合作

國情動向 21:28 2021/04/16

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美國召開全球領導人氣候峰會前夕，中國國家主席習近平16日與法、德兩國元首舉行視像峰會，討論中歐關係、氣候變化等議題。習近平重申中國的碳中和承諾，並指中國已接受《〈蒙特利爾議定書〉基加利修正案》，加強非二氧化碳溫室氣體管控。他又指，中歐關係面臨各種挑戰，中方願對包括法、德在內的外商擴大開放，希望歐盟也以積極態度對待中企。

習近平表示，中方願就應對氣候變化與法、德加強合作，將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，這意味著中國作為世界上最大的發展中國家，將完成全球最高碳排放強度降幅，用史上最短時間實現從碳達峰到碳中和。應對氣候變化是全人類的共同事業，不應該成為地緣政治的籌碼、攻擊他國的靶子、貿易壁壘的藉口。希望發達經濟體在減排上作出表率，並帶頭兌現氣候資金出資承諾，為發展中國家應提供技術等方面支持。

習近平在峰會上重申中國的減排目標

習近平又表示指出，當前新冠疫情仍在全球蔓延，全球經濟復甦十分艱鉅。中歐關係面臨新的發展機遇，也面臨各種挑戰。要從戰略高度牢牢把握中歐關係發展大方向和主基調。中方將擴大高水平對外開放，為包括法、德企業在內的外商投資企業營造公平、公正、非歧視的營商環境，希望歐方也能以這樣的積極態度對待中國企業，與中方做大中歐綠色、數字夥伴關係，加強抗疫等領域合作。中方反對「疫苗民族主義」，願與法、德支持發展中國家獲得疫苗。

中國疫苗大突破！國藥新冠疫苗 首獲歐盟GMP認證

中國成電燈膽 美國歐洲「不會因為拜登執政就復合」

德國總理默克爾表示，三國加強合作應對氣候變化非常重要，中國的自主貢獻目標既具雄心，也富挑戰，對全球應對氣候變化非常重要，歐方願中方加強政策溝通與對接。她又指，中國率先恢復經濟增長對世界是好消息，德方重視中國「十四五」規劃為德中、歐中合作帶來的重要機遇，願與中方深化經貿合作，就數字經濟、網絡安全等問題加強溝通，避免貿易壁壘。希望雙方共同努力，推動《中歐投資協定》盡快批准生效。

法國總統馬克龍則表示，法方歡迎中方的碳中和承諾，願推動法中、歐中經濟關係進一步發展，攜手幫助非洲實現綠色發展。他同意疫苗不應成為大國競爭的工具，法方願中方就疫苗公平分配加強合作，就伊朗核等地區問題加強協調。

三國領導人就氣候、抗疫及中歐關係等議題交換意見

外交部副部長樂玉成同日表示，中國下周將參與拜登主持的氣候峰會，但不太可能在現有承諾之上再加上新的建議。他指出，作為一個14億人口的大國，作出有關承諾已經不容易，部分國家要求中國做更多不太符合實際。他又指美國的對華政策過於負面，對抗多於合作。

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責任編輯：陳建錫

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