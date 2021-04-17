  • 23°C
香港時間 : 2021417日 (六) 13:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美日聯合聲明 促和平解決台海問題 點名香港新疆

國情動向 11:31 2021/04/17

分享：

美國總統拜登在白宮會見日本首相菅義偉，兩人會後發表聯合聲明，多次談到中國及中國內部事務，並強調台灣海峽和平穩定重要性，呼籲和平解決台灣海峽議題，又對香港、新疆人權狀況表示嚴重關切。這是1969年以來，美國與日本首次在首腦級別聯合文件中講到台灣，料會引起北京方面強烈反彈。

菅義偉與拜登會面前，中國外交部發言人趙立堅，已對美日兩國勾連對華消極動向表達嚴重關切。趙立堅指出，中國在包括台灣、涉港、南海、釣魚島等問題上立場一貫明確，捍衛國家主權、安全、發展利益的決心和意志堅如磐石。日美應該嚴肅對待中方關切和要求，中方會視乎情況作必要回應。

白宮公佈美日首腦聯合聲明文本，指拜登與菅義偉就「中國對印太地區和世界行動的影響」交換意見，兩人意識到以威懾保持區內和平穩定的重要性，反對任何單方面改變東中國海現狀的嘗試，重申對中國在南中國海「非法」主權申索和行為的反對。

聲明稱，拜登與菅義偉強調台灣海峽兩岸和平穩定的重要性，鼓勵以和平方式解決兩岸議題；兩人亦就香港及新疆維吾爾自治區「人權狀況」表達「嚴重關切」，美國及日本意識到與中國坦率對話的重要，並重申美日計劃直接共享對華擔憂，同時承認需要就共同利益議題與中國合作。

菅義偉訪美 京：嚴重關切美日勾連對華消極動向

【日本核廢水】中國審日本食品安全：別以為有美國就行

拜登與菅義偉聯合聲明，是自1969年日本首相佐藤榮作與美國總統尼克遜會談後聯合聲明以來，美日首次在兩國首腦聯合文件中點名台灣議題。

美日今年3月中外長、防長「2+2」會談聯合聲明亦觸及台灣、香港、新疆等中國內部議題，中國外交部發言人趙立堅當時已經直斥美日「狼狽為奸」，日本「背信棄義、引狼入室」。國務委員兼外長王毅4月初與日本外相茂木敏充通電時，亦敦促日方對中國內部事務保持起碼的尊重，不要把手伸得太長。

美日會談前，趙立堅周五（16日）指出，中方對日美發展正常雙邊關係沒有意見，但這種關係應有助增進地區國家相互理解與信任，有利亞太和平與穩定，不應該針對第三方或損害第三方的利益。中國國防部亦強調，中國軍隊有決心、有能力捍衛中國領土完整。

麻生太郎稱核廢水可飲用 趙立堅：請他喝了再說

日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰

日本提與美國組建「民主聯盟」促中國減排

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

澳洲國防軍總司令警告 台海衝突將是「災難性」
2021/04/16
澳洲國防軍總司令警告 台海衝突將是「災難性」
【福島核廢水】中國衛星拍儲存罐 AI料容量178萬噸
今日
【福島核廢水】中國衛星拍儲存罐 AI料容量178萬噸
【國家安全教育日】環時稱境外勢力「策反」港漂 圖顛覆中國政權
2021/04/15
【國家安全教育日】環時稱境外勢力「策反」港漂 圖顛覆中國政權
趙立堅暗批拜登「心理陰暗」 回應美把阿富汗撤軍掛鉤中國（有片）
2021/04/16
趙立堅暗批拜登「心理陰暗」 回應美把阿富汗撤軍掛鉤中國（有片）
中國成電燈膽 美國歐洲「不會因為拜登執政就復合」
今日
中國成電燈膽 美國歐洲「不會因為拜登執政就復合」
地緣政治 外交 拜登 菅義偉 中美關係 中日關係 中國 美國 日本 台灣海峽

上一篇文章

胡錫進列西方體制「七宗罪」：美國為首下愈發野蠻

下一篇文章

003型航母最新衛星照曝光 美媒稱「中國版福特級」（組圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

白宮芯片峰會排除中企 環時：這是同中國脫鉤陰謀
白宮芯片峰會排除中企 環時：這是同中國脫鉤陰謀
布林肯談台海局勢：武力改變現狀將鑄嚴重錯誤（有片）（第二版）
布林肯談台海局勢：武力改變現狀將鑄嚴重錯誤（有片）（第二版）
美交通部長「酸」：中國人比美國人享更好基建 我不滿意
美交通部長「酸」：中國人比美國人享更好基建 我不滿意
中菲南海牛軛礁風波 背後是美國印太戰略來勢洶洶？
中菲南海牛軛礁風波 背後是美國印太戰略來勢洶洶？
美軍神盾艦長翹腳「眺望」遼寧艦 事後疑刪照片
美軍神盾艦長翹腳「眺望」遼寧艦 事後疑刪照片
美軍艦長近拍中國航母 翹腳是否有挑釁意味？
美軍艦長近拍中國航母 翹腳是否有挑釁意味？