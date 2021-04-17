美日聯合聲明 促和平解決台海問題 點名香港新疆

美國總統拜登在白宮會見日本首相菅義偉，兩人會後發表聯合聲明，多次談到中國及中國內部事務，並強調台灣海峽和平穩定重要性，呼籲和平解決台灣海峽議題，又對香港、新疆人權狀況表示嚴重關切。這是1969年以來，美國與日本首次在首腦級別聯合文件中講到台灣，料會引起北京方面強烈反彈。

菅義偉與拜登會面前，中國外交部發言人趙立堅，已對美日兩國勾連對華消極動向表達嚴重關切。趙立堅指出，中國在包括台灣、涉港、南海、釣魚島等問題上立場一貫明確，捍衛國家主權、安全、發展利益的決心和意志堅如磐石。日美應該嚴肅對待中方關切和要求，中方會視乎情況作必要回應。

白宮公佈美日首腦聯合聲明文本，指拜登與菅義偉就「中國對印太地區和世界行動的影響」交換意見，兩人意識到以威懾保持區內和平穩定的重要性，反對任何單方面改變東中國海現狀的嘗試，重申對中國在南中國海「非法」主權申索和行為的反對。

聲明稱，拜登與菅義偉強調台灣海峽兩岸和平穩定的重要性，鼓勵以和平方式解決兩岸議題；兩人亦就香港及新疆維吾爾自治區「人權狀況」表達「嚴重關切」，美國及日本意識到與中國坦率對話的重要，並重申美日計劃直接共享對華擔憂，同時承認需要就共同利益議題與中國合作。

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拜登與菅義偉聯合聲明，是自1969年日本首相佐藤榮作與美國總統尼克遜會談後聯合聲明以來，美日首次在兩國首腦聯合文件中點名台灣議題。

美日今年3月中外長、防長「2+2」會談聯合聲明亦觸及台灣、香港、新疆等中國內部議題，中國外交部發言人趙立堅當時已經直斥美日「狼狽為奸」，日本「背信棄義、引狼入室」。國務委員兼外長王毅4月初與日本外相茂木敏充通電時，亦敦促日方對中國內部事務保持起碼的尊重，不要把手伸得太長。

美日會談前，趙立堅周五（16日）指出，中方對日美發展正常雙邊關係沒有意見，但這種關係應有助增進地區國家相互理解與信任，有利亞太和平與穩定，不應該針對第三方或損害第三方的利益。中國國防部亦強調，中國軍隊有決心、有能力捍衛中國領土完整。

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責任編輯：連兆鋒