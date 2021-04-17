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美日聯合聲明談台港疆 中國駐美使館強烈不滿：損人必害己

國情動向 15:28 2021/04/17

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美日聯合聲明談台港疆 中國駐美使館強烈不滿：損人必害己

美國總統拜登當地時間周五（16日）在白宮會見日本首相菅義偉，兩人會後發表聯合聲明，多次談到中國及中國內部事務，並強調台灣海峽和平穩定重要性，呼籲和平解決台灣海峽議題，又對香港、新疆人權狀況表示嚴重關切。這是1969年以來，美國與日本首次在首腦級別聯合文件中講到台灣。

中國駐美國大使館發言人同日強硬回應，指出美日言論已經完全超出，正常發展美日雙邊關係的範疇，損害第三方利益，損害地區國家相互理解與信任，損害亞太和平與穩定。

發言人直言，美日明明是企圖在亞太地區搞分裂、搞針對別國的「小圈子」，卻冠之以「自由開放」，實在是莫大的諷刺。美日這種圖謀逆時代潮流而動，拂地區國家民心而行，勢必以損人的目的出發，以害己的結果告終。

發言人也提及日本決定將福島核廢水排入海洋一事，批評做法極其不負責任，而美國縱容態度同樣不可取。發言人反問，美日難道想要打造一個「核廢污染的印太地區」嗎？

中國駐美使館重申，台灣、香港和涉疆問題是中國內政，東海、南海涉及中國領土主權和海洋權益，這些問題關乎中國的根本利益，不容干涉。中方對美日領導人聯合聲明相關言論，表示強烈不滿和堅決反對；中方必將堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。

菅義偉訪美 京：嚴重關切美日勾連對華消極動向

【日本核廢水】中國審日本食品安全：別以為有美國就行

較早前，白宮公佈美日首腦聯合聲明文本，指拜登與菅義偉就「中國對印太地區和世界行動的影響」交換意見，兩人意識到以威懾保持區內和平穩定的重要性，反對任何單方面改變東中國海現狀的嘗試，重申對中國在南中國海「非法」主權申索和行為的反對。

聲明稱，拜登與菅義偉強調台灣海峽兩岸和平穩定的重要性，鼓勵以和平方式解決兩岸議題；兩人亦就香港及新疆維吾爾自治區「人權狀況」表達「嚴重關切」，美國及日本意識到與中國坦率對話的重要，並重申美日計劃直接共享對華擔憂，同時承認需要就共同利益議題與中國合作。

胡錫進列西方體制「七宗罪」：美國為首下愈發野蠻

新駐華大使 美媒：拜登料選定此人與前4任不同

拜登與菅義偉聯合聲明，是自1969年日本首相佐藤榮作與美國總統尼克遜會談後聯合聲明以來，美日首次在兩國首腦聯合文件中點名台灣議題。

美日今年3月中外長、防長「2+2」會談聯合聲明亦觸及台灣、香港、新疆等中國內部議題，中國外交部發言人趙立堅當時已經直斥美日「狼狽為奸」，日本「背信棄義、引狼入室」。國務委員兼外長王毅4月初與日本外相茂木敏充通電時，亦敦促日方對中國內部事務保持起碼的尊重，不要把手伸得太長。

美日會談前，趙立堅周五（16日）已對美日兩國勾連對華消極動向表達嚴重關切。趙立堅指出，中方對日美發展正常雙邊關係沒有意見，但這種關係應有助增進地區國家相互理解與信任，有利亞太和平與穩定，不應該針對第三方或損害第三方的利益，中方會視乎情況作必要回應。中國國防部亦強調，中國軍隊有決心、有能力捍衛中國領土完整。

麻生太郎稱核廢水可飲用 趙立堅：請他喝了再說

日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰

日本提與美國組建「民主聯盟」促中國減排

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責任編輯：連兆鋒

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