胡錫進列西方體制「七宗罪」：美國為首下愈發野蠻

美國總統拜登近期推銷基建大計，屢屢談以中國來比較，有彷效中國基建推動長線經濟發展意味。內地《環球時報》總編輯胡錫進發表文章，列出西方政治體制「七宗罪」，並指西方的政治體制越來越僵化、低效、沒落，必須深刻系統性改革。胡錫進批評，西方體制以美國為代表下正變得愈發野蠻。他又暗諷美國與西方常把自身發展停滯怪罪中國，直言「沒有誰要挑戰他們，但他們需要自己挑戰自己」。

胡錫進形容，自己雖然不是政治學者，但大家都有眼睛，西方的問題比比皆是，他們的體制顯然已經應對不了自己的問題。社會發展陷入嚴重停滯，政治分裂常常打亂正常秩序，這是一種綜合性危機。

胡錫進接著列出西方政治體制「七宗罪」：

首先，一目了然的是西方的內在發展動力不斷衰減。這不是因為他們的經濟社會發展水平已經到頂，其實西方的窮人仍有很多，美國這方面的情況尤其典型，而是資本牟利的本性嚴重牽制了國家把資源投向促進普惠的經濟活動，社會「失去了目標」。

第二，西式民主導致了政治上的某種失序，各種力量的對抗不斷突破底線，造成已經妨礙社會運轉的嚴重分裂。很多國家眼看著突出的問題，卻無力形成解決方案，明顯要做的事情被反覆拖延。比如美國等西方國家的部分基礎設施已經陳舊，但更新那些設施卻扯皮多年，行動難產。

第三，西方的體制在很多時候縱容了極端主義、絕對主義，鼓勵將責任相互推卸、甩鍋。美國等競爭力下降，主要原因當然在他們各自的國內，但他們卻得出中國「偷了他們的午餐」這一荒唐結論。美國抗擊新冠疫情嚴重失利，也怪是中國害了他們，這種違反科學和常識的極端情緒竟能夠擴大到政策層面，令人瞠目。

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第四，自身體制積重難返，想改革但總失敗，以至於形成怕改革，也改不動的癥結。這一屆政府這樣調整，下一屆政府廢了重來，美國等西方國家的執政者嚴重將政黨之私凌駕於全社會的共同利益之上，導致國家形不成長期的連貫政策，造成資源的系統性浪費。

第五，誇誇其談，傲慢，缺乏自省的精神，西方政黨鬥爭的極化導致了整體的浮誇和不實事求是。他們對民主、自由、人權的認識越來越偏激，熱衷於自以為是和對西方之外治理探索的粗暴否定。這說明他們的學習精神已經枯竭，自我肯定異化成了極度自戀。

第六，以美國為代表，西方體制逐漸變得愈發野蠻，漠視國際法與國際規則，不講以德服人，而是對實力充滿崇拜。干涉他國內政和雙重標準不斷變本加厲，嚴重威脅到了世界和平，近年世界各地的戰爭基本都是美國和西方發動的。

第七，西式民主的實質內涵不斷受到形式的擠壓，很多底層百姓過得挺悲慘的，而且他們缺少維護自己權利的能力。那些國家民主標籤實際上維護、掩蓋了很多罪惡，規則都是社會上層制定的，表面上輿論很開放，而老百姓卻沒有真正的話語權，他們的權利不斷受到蔑視。

胡錫進最後表示，西方必須改革，實現他們的體制從以資本為中心，向以人民為中心的轉變。

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責任編輯：連兆鋒