美國新駐華大使 美媒：拜登料選定此人與前4任不同

美國總統拜登預料周四（22日）公佈新任美國駐中國大使人選。美國傳媒報道，拜登接近選定職業外交官伯恩斯（Nicholas Burns）出任新駐華大使。伯恩斯與美國此前4任駐華大使有一點顯著區別，那就是伯恩斯並非民選政客出身。美媒解讀認為，此舉意味伯恩斯一任美國駐華大使的工作，會更多在於執行而非創造政策。

美國網媒Axios報道，拜登政府對提名伯恩斯出任美國駐華大使的審核，已進入最後階段，拜登接近選定他。美媒2月中曾報道，伯恩斯是拜登提名頭號人選，但前總統奧巴馬幕僚長伊曼紐爾（Rahm Emanuel）也是另一熱門人選。

伯恩斯現年65歲，是哈佛大學外交與國際政治教授，最近數十年來曾先後出任國務院發言人、美國駐希臘大使、駐北約代表，以及主管政治事務副國務卿。

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Axios稱，拜登如提名伯恩斯，代表他希望以經驗豐富的職業外交官，而非重量級政客擔當駐華大使。

伯恩斯與此前4任美國駐華大使，布蘭斯塔德（Terry Branstad）、鮑卡斯（Max Baucus）、駱家輝（Gary Locke）和洪博培（Jon Huntsman）都不同，後4者都是民選政客出身，曾經擔任州長或者議員，而伯恩斯政治生涯一開始就進入美國外交系統。

文章披露，拜登政府一度考慮繼續選擇民選政客出身人事出任駐華大使，背後理論是認為北京比較喜歡與知名「大人物」打交道，此人最好能夠繞過官僚，拿起電話直接與美國總統說話，而大選人選能夠代表總統與中方談判也很重要。

但文章表示，隨住拜登政府有意加強與中國競爭，新任駐華大使的工作，更大程度上會變得只是執行政策，而非參與創造政策。

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責任編輯：連兆鋒