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美國海軍士兵私拍遼寧艦戰機降落 驚嘆「WOO」

國情動向 15:22 2021/04/17

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美國海軍士兵私拍遼寧艦戰機降落 驚嘆「WOO」

中國海軍遼寧艦航母編隊月初開赴西太平洋訓練，受到各方關注。當時跟踪遼寧艦編隊的美國海軍再有影像流出，片段顯示美軍士兵圍觀遼寧艦上戰機降落，並發出「WOO」驚嘆聲。美軍片段也拍到中國解放軍「萬噸大驅」，055型導彈驅逐艦一直為遼寧艦航母護航。

美軍驅逐艦早前在西太平洋菲律賓海水域，與中國遼寧艦航母編隊並排航行，在相對近的距離觀察遼寧艦訓練活動。美國軍艦上一名士兵近日發放片段，顯示他拍到了中國殲-15艦載戰鬥機飛行，其後返回遼寧號航母平穩降落，而不只一名圍觀美國士兵發出驚嘆聲音。

片段亦顯示，中國052D型驅逐艦成都號，以及最新055型驅逐艦南昌號，當時正一前一後為遼寧艦護航。是次訓練是055型「萬噸大驅」首次配合航母執行任務，055型噸位和火力上都超過美軍驅逐艦而備受關注。

003型航母最新衛星照曝光 美媒稱「中國版福特級」

澳洲傳媒：中國055型萬噸大驅逐艦令美國羞愧

內地傳媒報道，這段影片是由美國海軍第七艦隊一名士兵發佈，根據他在個人社交媒體帳號介紹，其為華裔，這些天一直在中國南海「跟踪」中國航母編隊。他還在社交媒體上表示，真心希望中國海軍不會對台灣採取「突然行動」。

中國海軍新聞發言人高秀成海軍大校月初表示，中國海軍組織遼寧艦航母編隊在台灣周邊海域進行訓練，旨在檢驗部隊訓練成效，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力。

美軍艦長近拍中國航母 翹腳是否有挑釁意味？

日媒：美海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰

中美撞機事件20年 美軍現在兵棋推演「經常都輸」

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責任編輯：連兆鋒

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